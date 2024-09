LUMA Energy será tema central en audiencia sobre sistema eléctrico de Puerto Rico en comité de la Cámara federal

Nueva York – Manuel Laboy, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3), confirmó a El Diario que la ejecución de LUMA Energy y Genera PR, compañías privadas encargadas de la transmisión, distribución y generación de la energía eléctrica en la isla, será parte central de la audiencia pública que convocó para este jueves un subcomité de la Cámara de Representantes federal.

“El tema de la ejecución de LUMA y Genera es importante, y va a ser un tema de atención, porque ellos son los responsables de la ejecución de estos proyectos de la red eléctrica que tienen que ver con los fondos de FEMA. Así que anticipo que sí que eso va a ser parte importante de la discusión”, declaró en entrevista con este rotativo el director de COR3.

Como parte de su participación, Laboy anticipó que emplazará a las autoridades en Washington D.C. a reevaluar leyes y reglamentos que, a su juicio, no se adaptan a la realidad que vive Puerto Rico con múltiples desastres al mismo tiempo.

“Es una evaluación completa del estado de situación y de progreso, y retos y oportunidades de todo lo que es la reconstrucción del sistema eléctrico a raíz del huracán María. Obviamente, en nuestra ponencia escrita, que es bastante extensa, cubrimos todos los ángulos desde el estado de deterioro del sistema cuando llega María a la falta de mantenimiento e inversión; todo lo que ocurrió luego de María; cuando es que se hacen disponibles los fondos; las limitaciones que encontramos; las barreras que hemos podido ir removiendo, y cerramos con el tema de oportunidades y acciones que el propio Congreso pudiese tomar para agilizar aún más esta reconstrucción, que como ha indicado la propia Contraloría General de Estados Unidos (GAO) que es la reconstrucción más grande y más compleja en la historia de EE.UU. y en el propio informe de FEMA que sacó en abril de este año dice que es una reconstrucción sin precedentes”, añadió el funcionario.

COR3 es la oficina creada en la isla para desembolsar a agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro los fondos para obra permanente que obligue FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias).

El encuentro de mañana será liderado por la presidenta del subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares adscrito al de Recursos Naturales, Harriet Maxine Hageman, republicana que representa a Wyoming.

En la audiencia pautada para las 10 a.m. también depondrá Antonio Torres Miranda, comisionado asociado del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR); Juan Saca, director ejecutivo de LUMA Energy; y Brannen McElmurray, director ejecutivo e Genera PR.

Aunque varios funcionarios federales asistirán como testigos, algunos declinaron testificar. En este grupo se encuentra: Deanne Criswell, administradora de FEMA; Jennifer M. Granholm, secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE); y Adrianne Todman, secretaria interina del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

Un memo con información sobre el encuentro disponible en la página web del subcomité indica que los residentes de Puerto Rico merecen acceso a energía asequible, confiable y resiliente, en vista de que pagan de los costos más altos por este servicio en EE. UU.

“La continua inestabilidad de la red eléctrica es una barrera para el crecimiento económico a corto y a largo plazo”, advierte el texto.

El documento sobre la audiencia “Examinando la red eléctrica de Puerto Rico y la necesidad de energía accesible y resiliente” directamente menciona a LUMA en varias instancias.

El subcomité inicia planteando que, aunque la transferencia de la administración de la red eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a las compañías privadas LUMA Energy y Genera PR fue un paso en la dirección correcta, estas compañías son responsables de los apagones recientes y deben hacer más para incrementar la transparencia y la comunicación.

“Por los pasados tres años, ha habido un amplio descontento y protestas contra LUMA relacionadas con los muchos apagones, aumento en las tarifas eléctricas y y una percepción de falta de servicio al cliente”, señalan desde el subcomité.

“Los apagones han sido significativos tanto en frecuencia como en duración”, destaca la entrada.

“Aunque LUMA tiene la responsabilidad de abordar las inquietudes de los clientes y la aparente falta de mejora de la red eléctrica, echarle la culpa exclusivamente a LUMA de los problemas de la red eléctrica en la isla ignora el legado de problemas de mal manejo de finanzas, falta de inversión pasada en infraestructura en todo el sistema, la fragilidad de la envejecida flota de generación de energía y el rol de las agencias federales en apoyar la red eléctrica en la isla”, señalan.

El memo plantea que las autoridades federales han obligado más de $21,000 millones en asistencia para proyectos de reconstrucción en la isla, pero que mucho de este financiamiento aún se tiene que desembolsar debido a los retrasos en el proceso de otorgación y ejecución.

Temor por colapso mayor de la red eléctrica en Puerto Rico

“Dado que Puerto Rico está particularmente expuesto a desastres naturales, los recientes apagones han amplificado las preocupaciones de un colapso mayor en la red eléctrica y efectos en el suplido de agua e infraestructura crítica. Estas preocupaciones se han exacerbado en medio de la temporada anual de huracanes. En vista de estas preocupaciones, esta audiencia evaluará el progreso hecho por LUMA y Genera, el rol de las agencias federales, y las recomendaciones de política para asegurar que Puerto Rico tenga acceso a energía confiable y resiliente”, especifica el personal legislativo.

Sobre la intervención de las agencias federales, a través del documento se afirma que la prioridad que le ha dado la Administración Biden-Harris a energía renovable, solar o de viento, sobre fuentes confiables de energía de carga base es insostenible para la isla.

“La Administración está poniendo su agenda política sobre las realidades prácticas y está poniendo la vida de 3.2 millones de residentes en riesgo”, alegan los encargados del subcomité.

“Es alarmante que el DOE, FEMA y HUD, las agencias de EE.UU. principalmente encargadas de ayudar a P.R. a reconstruir su red eléctrica hayan escogido ignorar las realidades prácticas de la isla, y, en su lugar, priorizar proyectos de energía renovable”, añade el organismo de la Cámara baja, que está dominado por republicanos.

El desempeño de LUMA, según Laboy

A preguntas de este rotativo sobre si se debe iniciar un proceso para cancelar el contrato de LUMA, Laboy respondió: “Yo no voy a entrar en el asunto sobre la cancelación o no cancelación del contrato de LUMA o de Genera. Yo me enfoco en lo que tiene que ver con el tema del uso de fondos federales para la reconstrucción eléctrica de Puerto Rico. Siempre es importante poner en contexto que, aunque María ocurrió en el 2017, los fondos para la reconstrucción permanente y resiliente que queremos para el sistema eléctrico no se hicieron disponibles hasta septiembre de 2020”.

El director de COR3 precisó que, aunque para la red eléctrica de Puerto Rico las autoridades federales asignaron unos $9,500 millones, y, de esos, $5,800 millones han sido obligados para proyectos que incluyen generación, transmisión y distribución, no fue hasta prácticamente el 2022 que el dinero se hizo disponible.

“Esos fondos que son los $9,500 millones vinieron sin autorización de desembolso y sin autorización de hacer actividad de construcción. Había que volver, básicamente, a la mesa con FEMA y presentar proyecto a proyecto. Por eso, cuando llegué en enero de 2021, había cero proyectos debidamente presentados, y mucho menos con autorización para desembolsar esos $9.5 millones”, argumentó.

En ese sentido, Laboy destacó la iniciativa Working Capital Advance (WCA) para atender el problema de falta de dinero en municipios y agencias para iniciar proyectos.

“La Autoridad de Energía Eléctrica estaba en quiebra. No había dinero para arrancar los proyectos. Pero eso cambia cuando FEMA nos autoriza el Working Capital Advance (WCA) que nos permite adelantar el 25% de los fondos hasta 75%, y eso ocurrió en junio de 2022”, afirmó.

“LUMA ha hecho lo suficiente para agilizar estos procesos, porque lo que plantean muchos es que a estas alturas ni siquiera pueden controlar los apagones…”, indagó El Diario.

“El reloj empezó a contar para Genera en julio de 2023; LUMA comenzó sus operaciones en julio de 2021. El reloj de la reconstrucción, cuando removimos todas las restricciones, comenzó a correr en junio de 2022. Así que LUMA ha tenido poco más de dos años y Genera poco más de 1 año para lograr presentar proyectos. Habían cero proyectos presentados y ahora tenemos 188, de los cuales 174 son de LUMA y 12 son de Genera. A tu pregunta, ha habido un avance real, y hemos logrado un ritmo adecuado para la reconstrucción del sistema eléctrico que es a largo plazo”, respondió.

Continuó: “Ahora bien, que nos tenemos que conformar con esto, no. Yo no me quiero conformar con un ritmo adecuado; queremos un ritmo óptimo; queremos más aceleración; queremos mover más la rueda de la reconstrucción, y, ciertamente, creo que LUMA y Genera sí hay espacio…Han hecho un trabajo, yo diría que aceptable, razonable. Pero eso no es suficiente. Yo quiero que hagan un trabajo excelente. Hay muchísimo espacio para que LUMA y Genera mejoren la ejecución de los proyectos. Eso es correcto. Pueden mejorar mucho más lo que han hecho hasta ahora”.

“Pero, ¿cuánto tiempo más necesitan?, porque ya la gente no puede más. Lo que uno escucha cada rato es hablando de lo mismo, que no pueden ya con esta situación de los apagones; se nos dañan los enseres, etc.”, indagó este periódico.

“La reconstrucción va a tardarse ocho años más. No importa quién esté al mando de esto, esa es la línea de tiempo de la reconstrucción, tal y como se discutió con FEMA desde el 2018 hasta el 2020, porque esta es la reconstrucción del sistema más compleja en la historia de los EE.UU. y en la historia de FEMA. Yo vengo del Departamento de Desarrollo Económico, y yo soy bien empático con lo que tú dices. Nadie quiere apagones; yo sufro los apagones; mi familia sufre los apagones. Estoy claro, pero heredamos una situación crítica por falta de mantenimiento. LUMA lleva 2 años; Genera, uno, y ya se sabía que la reconstrucción iba a durar 10 años. Faltan todavía ocho años para esta reconstrucción que se culmine el último proyecto”, contestó Laboy.

“Lo importante ahora mismo es que LUMA y Genera aprieten el paso, que mejoren la ejecución. Como te mencioné, tienen mucho espacio para mejorar, y es necesario que aceleren el paso de la reconstrucción, porque ya que es compleja y toma tiempo, no podemos perder la perspectiva de que hace falta todavía mejorar esa ejecución”, añadió.

En términos federales, Laboy planteará ante el subcomité de la Cámara de Representantes que es necesario que apliquen en la isla un análisis distinto o de “policrisis” en vista de los múltiples desastres que convergen al mismo tiempo.

“Por ejemplo, la Ley Stafford, la regulación federal no considera lo que se conoce en inglés como ‘polycrisis’ (policrisis o múltiples crisis interrelacionadas). Estamos viviendo unos tiempos donde estamos manejando múltiples crisis a la misma vez. En el caso de Puerto Rico, María, terremotos, pandemia, Fiona, todo a la misma vez. Hay lo que se conoce como un ‘overlapping’ (superposición); se entrelazan desastres con desastres, y eso no estaba diseñado de esa manera en el pasado y esa es la nueva realidad que está enfrentando Puerto Rico…”, expuso.

Laboy además le recomendará al Congreso revaluar la manera en la que aplican en Puerto Rico las reglas de protección ambiental y de conservación histórica.

“Segundo, si bien es cierto que se tiene que cumplir con todas las reglas de protección ambiental y de conservación histórica, yo creo en eso 100%…Sin embargo, muchas de estas reglas federales exigen demasiado al principio del proceso cuando se puede cambiar un poco y distribuir ese cumplimiento a lo largo de la ejecución del proyecto. Creo que hay espacio para que se revisen esas leyes y reglamentos, para que sea menos oneroso administrativamente”, consideró.

Otro asunto que es necesario que las autoridades en Washington atiendan, según Laboy, es la falta de aplicabilidad retroactiva en la evaluación de proyectos pequeños de Asistencia Pública.

“Para Fiona, lo que FEMA conoce como pequeños proyectos en Asistencia Pública, el umbral es $1 millón de dólares. Esto es importante porque si un proyecto de FEMA de emergencia o de reconstrucción permanente para un municipio o una agencia es menos de $1 millón, el proceso es más expedito y el dinero no está sujeto a reembolso; se le desembolsa automáticamente por el COR 3. En el caso de María, el umbral era $123,000. Nosotros el pedimos a FEMA que aplicara esa eficiencia para los proyectos de María y ellos nos dicen que no tienen la autoridad para aplicarlo retroactivamente. Y eso, en nuestra opinión es algo que el Congreso puede atender”, explicó.

Finalmente, el entrevistado mencionó el tema que ha dividido a COR3 y a FEMA por meses: ajustar los costos de inflación que afectan la conclusión de obra permanente en la isla.

“El aumento de costos, la inflación. La mayoría de los proyectos de María, empezando por el sistema eléctrico, están atados a costo fijo bajo la Sección 428 de la Ley Stafford. ¿Qué sucede? No hay espacio para ajuste en caso de una inflación sin precedente como ha ocurrido en Puerto Rico, porque estos estimados los hicieron en el 2019, 2020. Sin embargo, en el 2021 en adelante hemos enfrentado una inflación que no se contempló cuando se hicieron estos estimados. ¿Y quién sufre las consecuencias? En este caso, Puerto Rico. Está constatado de que al ritmo que vamos, quizás no ahora, pero en los próximos años, mientras sigamos avanzando con la reconstrucción, el riesgo es que vamos a completar menos proyectos porque la inflación terminó erosionando el dinero que estaba disponible en costo fijo”, expuso.

A preguntas sobre si se tendría que legislar en el Congreso para un cambio en esa dirección o podría hacerse por la vía administativa, el director de COR3 espondió: “Nosotros somos de los que creemos que FEMA tiene la autoridad para hacer ese ajuste, y el estamos pidiendo lo que se conoce como un ajuste único que sea beneficioso tanto para el gobierno federal como para Puerto Rico”.

Laboy agregó que, en este tema, las partes no se han podido poner de acuerdo.

“Así que como es algo en lo que no hemos podido avanzar, tal vez hace falta una intervención del Congreso directa, quizás, a través de legislación”, dijo.

A pesar de la cercanía de las elecciones generales tanto a nivel federal como local, no se puede perder la oportunidad de ahondar en la discusión sobre la red eléctrica de Puerto Rico, consideró el funcionario.

“Para mí, cada oportunidad que pueda haber de una plataforma, un foro, para poder comunicar, tanto el progreso de la reconstrucción, en este caso del sistema eléctrico, como para poder discutir que cosas hacen falta todavía para continuar avanzando, es una buena oportunidad que no se debe de desaprovechar”, puntualizó.

Laboy apostó a que lo que se recoja en la audiencia de mañana pueda beneficiar al próximo Congreso y servirle para tomar acciones más contundentes referentes al caso de Puerto Rico.

Sigue leyendo:

Jennifer Granholm pide a LUMA Energy y Genera PR agilizar reparación de la red eléctrica en visita a Puerto Rico

Entrevista: Agustín Carbó, director de equipo del DOE de modernización de la red en Puerto Rico, detalla acciones en pro de la reconstrucción

7 años del huracán María, políticos en NY piden cancelar contrato de LUMA por trato “cruel” a puertorriqueños

Fondos FEMA en Puerto Rico: director de COR3 considera incompleto informe de GAO sobre lento uso de dinero para obra permanente

Director de COR3 discute con FEMA en Nueva York retos de reconstrucción en Puerto Rico