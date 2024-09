Angelique Boyer contó si piensa o no quitarse las prótesis de senos

Angelique Boyer, al ser cuestionada sobre la decisión de Marjorie de Sousa de retirarse los implantes de seno, expresó su respeto por la elección de su colega. En diversas ocasiones, Boyer ha hablado sobre su propia experiencia con los implantes, destacando la importancia de que cada persona tome decisiones basadas en lo que siente que es mejor para su salud y bienestar.

“La verdad, es que hoy en día tenemos una información que hace un par de décadas no teníamos“, dijo durante un encuentro con los medios de comunicación.

Boyer pudo haber compartido que, aunque cada cuerpo es diferente, es fundamental escuchar a uno mismo y considerar las implicaciones que pueden tener los implantes en la salud. También podría haber enfatizado la necesidad de un diálogo abierto sobre los riesgos y beneficios de la cirugía estética, alentando a las mujeres a informarse adecuadamente antes de tomar una decisión.

Angelique aprovechó para mencionar que para evitar cualquier tipo de situación difícil, pues lo ideal es investigar sobre la persona que va a realizar el procedimiento: “A veces conviene invertir un poco más e irse por un camino seguro, con profesionales, porque hay mucho charlatán. Y toda esta parte estética es de mucho cuidado y, a veces, pensamos que no pasa nada”.

La reconocida actriz mencionó que por el momento no ve la necesidad de pasar por otro proceso quirúrgico para quitarse el silicón que lleva en sus mamas: “Yo, gracias a Dios, estoy bien y no lo tengo en mente (hacerme una explantación). Siempre fui muy abierta en mi situación; por suerte, no he tenido ninguna complicación, pero si hay que estar al pendiente, hay que estarse revisando“.

La actriz probablemente expresó un mensaje de apoyo y de empoderamiento, alentando a todas a priorizar su salud y bienestar como lo hizo Marjorie.

Romina Marcos, Esmeralda Pimentel y Michelle Renaud forman parte de algunas actrices que han tenido que tomar la misma decisión de la venezolana para poder seguir teniendo una gran calidad de vida sin hechos que lamentar por unas prótesis mamarias.

