‘Hobbit’ Bermúdez no piensa en el retiro a pesar de su fuerte lesión

El futbolista mexicano Chrtistian ‘Hobbit’ Bermúdez, rechazó la idea de retirarse del fútbol profesional a pesar de haber sufrido una doble fractura de tibia y peroné que lo dejará fuera de las canchas por lo menos unos seis meses; esto debido a que está enfocado en poder recuperarse y volver con más fuerza que antes.

La lesión del jugador ocurrió cuando disputaba un encuentro de su Atlante contra Dorados en la Liga MX Expansión MX disputado el pasado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes; en ese encuentro la figura recibió una dura entrada por parte de Luis Ruiz para quedar tumbado en el campo y ser retirado a causa de la lesión.

“No, para nada (piensa en el retiro). No me conocen, ellos (los que sí lo conocen) saben el tema mental de cómo me manejo, saben perfectamente que voy a regresar”, expresó el jugador durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde resaltó que todavía tiene mucho que ofrecerle al fútbol y por ese motivo no desea colgar los botines.

Es importante destacar que el jugador ya se encuentra en proceso de recuperación, mientras que Luis Ruiz recibió un castigo de cuatro partidos de suspensión debido a esta fuerte carga sobre su contrincante; por redes sociales los aficionados del equipo criticaron la decisión e incluso solicitaron que se aumentaran la cantidad de partidos debido al daño que recibió el Hobbit.

En el presente torneo Apertura 2024 de la Liga Expansión MX, el mediocampista estaba registrando una gran actuación al sumar un total de dos goles en siete partidos, siendo figura clave del club en los momentos más apremiantes de los partidos.

