Evaluna Montaner habló de su cuerpo postparto

Evaluna Montaner ha estado compartiendo su experiencia como madre de dos pequeños, revelando tanto los desafíos como las alegrías del posparto. A través de sus redes sociales, ha abordado el impacto que ha tenido su reciente maternidad en su cuerpo y cómo ha aprendido a adaptarse a esta nueva etapa sin presiones.

En un reciente video de Instagram, Evaluna explicó que, aunque ha comenzado a usar jeans poco después de dar a luz a su segunda hija Amaranto, lo hace con un enfoque práctico para su comodidad. Mostró a sus seguidores que lleva un par de jeans holgados y una camisa de mezclilla, y a medida que se alza la camisa, revela que su pantalón está desabotonado, mostrando que se está permitiendo estar cómoda en casa.

“Orgullosa de todo lo que ha hecho mi cuerpo! Normalicemos los cuerpos de post partooooo. Y sí, el “post parto” puede durar todo lo que cada una quieraaaaaaa. Bai”, fue el mensaje que compartió en el audiovisual compartido en su perfil de la red social de la camarita, donde supera los 21 millones de seguidores.

Con sus palabras, Evaluna anima a sus seguidores a normalizar los cuerpos posparto y a no sentirse presionados por volver a su figura anterior. Su mensaje es claro: cada cuerpo es diferente y cada proceso es único, y es importante priorizar el bienestar y la comodidad durante esta etapa de transición. La artista busca desmitificar las expectativas que la sociedad a menudo impone sobre las madres recientes y promover una visión más realista y aceptante de la maternidad.

“Pues mi panza se ve así y ni he tenido el primer hijo. Normalicemos no tener el abdomen plano”, “Hermosa es hermosa aunque no se entere”, “Partiendo del hecho que ‘postparto’ significa después del parto… eso es para toda la vida después del parto. Fin”, “Gracias por mostrarlo y no crear expectativas irreales”, “El cuerpo de mujer es increíble y qué maravilla es poder dar vida”, “Yo llevo 8 años postparto”, “Así estoy usando mis pantalones ahorita y eso que hace 10 años fue que di a luz”, fueron algunas de las reacciones que generó la publicación del video.

