El conflicto que tuvo Anette Cuburu con La Divaza

Anette Cuburu, conductora mexicana de televisión, dijo que tuvo unas diferencias con el creador venezolano de contenido conocido como La Divaza.

Durante una entrevista con No lo cuentes, el podcast de Carlos Adyan, contó el momento incómodo que pasó con el exparticipante del reality show La Casa de los Famosos 4.

“Te voy a decir muy neta lo que pasó. Cuando salió La Divaza de la casa yo le dije ‘¿oye te latería venir a mi podcast?’. Yo siempre me presento porque nunca tiene que saber la gente quién eres, yo no lo doy por un hecho ni mucho menos, ni me ofendo”, dijo al comienzo para explicar cómo fue su acercamiento al youtuber.

Luego de esto, comentó que el venezolano le contestó que sí, pero le hizo varias exigencias, como un chofer, catering, tequila de marcas en particular. Annete Cuburú le consiguió todo lo que necesitaba, pero nunca llegó a la pauta.

“No nos contestó el teléfono ese día, le tenía todo ya. A mí me había costado para que él fuera y él nunca volvió a contestar el teléfono cuando ya me había dado la dirección de su casa”, añadió.

La presentadora afirmó que su intención no era hablar mal de La Divaza, pero sentía la necesidad de contar su versión sobre lo que pasó. “Lo respeto, yo no sé si él habló mal de mí, yo no voy a hablar mal de él, nada más estoy diciendo la verdad. Eso fue lo que pasó, yo creo que si no vas a ir a algún lugar nada más di no, no pasa nada”, sostuvo.

En la entrevista, Anette Cuburu dijo que con Ariadna Gutiérrez pasó algo similar, pues la modelo colombiana creía que ella había hechos comentarios negativos sobre ella, pero lograron arreglar sus diferencias.

Sin embargo, la famosa comentó que con La Divaza no tiene intención de aclarar nada: “Eso no se hace, no me parece profesional lo que él hizo”.

Carlos Adyan, por su parte, comentó: “Si pasa que mucho que cuando ellos están dentro de la casa, no se crecen, pero si ven que alguien habló mal de ellos o lo que sea, lo toman muy a la defensiva. Ejemplo de esto fue también el caso de Maripily”.

Afirmó que la ganadora de la temporada tuvo una actitud fuerte también con Anette por comentarios que hizo en las galas.

