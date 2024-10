Dmitry Bivol lanza un nuevo dardo contra el Canelo Álvarez

El boxeador ruso Dmitry Bivol volvió a pronunciarse sobre la posible revancha contra el mexicano y campeón de tres divisiones de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, al asegurar que si realmente quiere un enfrentamiento contra él debe decírselo a su promotor Eddie Hearn y no a la prensa como ha venido realizando últimamente.

Estas declaraciones las realizó el peleador durante una entrevista ofrecida para Boxing News, donde destacó que por ahora no existe ninguna propuesta concreta por parte del equipo del Canelo Álvarez y él se está enfocando únicamente en su papel para el combate contra Artur Beterbiev.

“No me sorprende que Canelo me esté mencionando otra vez, pero yo no estoy pensando en una revancha con él. Yo tengo mi campamento de preparación, tengo la pelea con Beterbiev, y ya luego veremos. Él (Canelo) solo habla y habla. Si vamos a hacer una pelea, no necesita hablar con la prensa, necesita hablar con Eddie Hearn (su promotor)”, expresó.

“Podríamos pelear. Yo estuve disponible un par de años, estuvimos esperando la oferta pero nunca llegó. Así que no importa”, resaltó el peleador ruso en sus declaraciones.

Para finalizar, el peleador ruso y campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), fue cuestionado sobre el combate entre el Canelo Álvarez y Edgar Berlanga; ante este hecho reveló que no vio el enfrentamiento aunque reconoció el trabajo del puertorriqueño para poder aguantar los golpes del azteca en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

“Fue una buena pelea (contra Berlanga). No la vi completa porque estaba en mi campamento, pero vi un par de rounds y (Canelo) se vio bien. Berlanga estaba más grande (físicamente), pero sus habilidades boxísticas (de Canelo) fueron mejores”, concluyó Dmitry Bivol.

