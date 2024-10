“Trabajos bien pagos y lucha contra el crimen”: clamor de mexicanos de NYC para su nueva Presidenta

Este martes 1 de octubre quedará como un día contra el machismo en México. Claudia Sheinbaum, quien continúa con la bandera política del exmandatario Andrés Manuel López-Obrador, hizo historia al posesionarse como la primera mujer en asumir la Presidencia del país azteca.

Y a miles de kilómetros de distancia, mexicanos que viven en la Gran Manzana, no solo están celebrando la hazaña de la sucesora de AMLO, sino que coinciden en darle un voto de confianza, pero al mismo tiempo, desde ya le exigen que una vez termine el festejo por asumir las riendas de la nación más grande de Latinoamérica, se ponga “manos a la obra”, y eche a andar proyectos, programas e inversiones que mejoren la calidad de vida de quienes están allá y los que están afuera.

En concreto, el llamado que mexicanos de diferentes rincones del país que cruzaron la frontera en busca de una vida mejor hacen a la nueva Presidenta es que promueva más empleos, bien remunerados y con beneficios que garanticen vidas dignas. Al mismo tiempo, piden a Sheinbaum que se le plante de manera agresiva a las organizaciones criminales y narcotraficantes para que cese la violencia, que durante el saliente gobierno no cesó.

“Me llena de orgullo ver que una mujer tuvo los huevos para llegar a la Presidencia de mi país, y eso deja ver que es una luchona, pero, mamacita, ahora hay que echarle todos los kilos para arreglar a México que necesita mano dura contra las bandas criminales y el narco, y buenos trabajos para que gente como yo no se vaya del país y podamos vivir bien allá”, aseguró Leopoldo del Billar, originario de Nuevo León. “Una vez termine el baile hay que comenzar trabajar duro, porque AMLO hizo cosas buenas, y eso hay que continuarlo, pero fue muy suave con el crimen y la violencia y no atacó a autoridades y a la policía federal que es la más corrupta”.

Javier Vásquez, quien llegó a Nueva York procedente de Guerrero hace apenas cinco meses, se sumó al llamado y también dijo que la prioridad del nuevo gobierno debe ser fomentar más empleos y mejores salarios.

“Yo recién me vine, porque allá en México uno no puede progresar. No hay trabajos nuevos y uno quiere darle mejores opciones a su familia, entonces si la Presidenta se concentra en trabajos, trabajos y trabajos, las cosas van a estar mejor para todos y nosotros no tendríamos por qué venirnos para acá“, dijo el joven padre de familia, quien se manifestó optimista en que Sheinbaum no solo pasará a la historia como la primera mujer en el poder sino en transformar a México. “Yo tengo muchas esperanzas y ella me parece que tiene ganas de hacer cosas buenas”.

Mexicanos de NYC, como Felipa Juárez, esperanzados con Gobierno de Claudia Sheinbaum. Foto Edwin Martínez

Arturo Henríquez, originario de Puebla, también mencionó que la sucesora de AMLO debe trabajar desde el día uno en creación de nuevos puestos de trabajo, pero agregó que al mismo tiempo urge que le ponga freno a los criminales, no solo a los narcos.

“México está terrible. Nomás la matazón que hubo hace poco en Sinaloa y todos los muertos y hechos violentos que del diario pasan allá, muestran que las cosas no están bien y si no hacen nada para que la violencia se disminuya, nadie va a poder seguir viviendo en México y más gente se va a terminar viniendo”, mencionó el mexicano residente en la Gran Manzana. “Y obviamente ella tiene que hacer cosas para que haya más trabajos buenos para la gente, porque nosotros nos venimos acá es por eso, porque no hay trabajos buenos. Si ella lograra que se creen más empleos y con buenos pagos, nosotros no estaríamos cruzándonos. Yo creo en ella”.

Felipa Juárez, quien tiene un carrito de comida mexicana cerca de las oficinas del Consulado de México en Nueva York, coincidió con sus paisanos y a pesar de manifestar que le gusta ver que la nación azteca tiene por primera vez a una mujer Presidente, aseguró que más allá del significado histórico que tiene la posesión de Sheinbaum, lo que hablará de su gobierno serán sus actos.

“La prioridad debe ser el trabajo, que haya más trabajo para todos para que no tengamos que venirnos para acá. Ella tiene que entender que esa es una urgencia, más ahora que las cosas para nosotros por estos lados ya no están tan buenas como antes. Aquí muchos apenas estamos sobreviviendo, y si allá hubiera mejores oportunidades pues no se viene uno”, dijo la mexicana, quien enfatizó que también hay que luchar contra el crimen.

“Además de los trabajos la Presidenta tiene que acabar con el crimen. México está muy peligroso y eso solo se arregla con trabajos y atacando a los criminales”, agregó la inmigrante, quien de paso le pidió a la mandataria que continúe y robustezca el programa del presidente saliente de apoyo a los adultos mayores.

“AMLO hizo cosas buenas por los más mayores, y eso ayudó a muchísimas personas que son ya grandes, pero hay muchos que ni siquiera tienen hijos ni familias ni nada y llegan a viejitos sin nadie que los cuide y sin opciones. Le pido a la Presidenta que haga más por ellos, porque si no van a vivir muy mal en esa etapa de sus vidas”, comentó la madre poblana, reiterando su confianza a la Presidenta, quien llega al Gobierno con un amplio favoritismo. “Espero que Claudia lleve a México por cosas mejores. Confío en ella. Ahora solo nos queda esperar y exigir cambios”.