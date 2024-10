Investigan en Bolivia a Evo Morales por abuso sexual contra una menor de edad

El expresidente Evo Morales, duramente enfrentado al Gobierno de Luis Arce en Bolivia, es investigado por la violación de una menor hace ocho años, cuando ejercía el poder, y con quien habría tenido una hija, reveló el ministro de Justicia, César Siles.

“Hemos observado con indignación delitos graves que pretenden quedar en impunidad: me refiero concretamente a una niña, a una niña violada a sus 15, a sus 16 años”, señaló el funcionario en una conferencia de prensa.

“La adolescente quedó embarazada”

Según Siles, “producto de esa violación (la madre) engendró otra niña y el padre reconocido en un certificado de nacimiento, (es) el señor Evo Morales Ayma“. “Existe un proceso abierto” que “está en curso de investigación”, agregó el ministro, informó la agencia de información Deutsche Welle.

Morales está en el centro de un escándalo que estalló el miércoles 2 de octubre, cuando la fiscal Sandra Gutiérrez denunció que fue destituida por pedir la detención del expresidente en el marco de una investigación por “trata de personas” que involucra a una menor de edad.

En la resolución de aprehensión contra Morales -cuyos apartes fueron filtrados a la prensa- se señala que en 2016 el entonces presidente se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija.

“Nosotros viendo el informe que se presenta dentro de la denuncia se ha sacado una resolución fiscal de aprehensión contra el señor Juan Evo Morales y contra otras personas que estarían vinculadas por el delito de tráfico y trata de personas”, dijo a la prensa del país, la fiscal Tarija, Sandra Gutiérrez.

La fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirma que existía orden de aprehensión contra #EvoMorales por los delitos de estupro y trata y tráfico; sin embargo, Morales presentó una acción de libertad en #SantaCruz y quedó sin efecto. Una menor es víctima. pic.twitter.com/gE80CE1qEK — Contacto Bolivia (@ContBolivia) October 3, 2024

“No tengo miedo”, dice Morales

Sin aludir al expediente, Morales publicó en su cuenta en la red social X: “No me extraña ni me preocupa. Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”.

Una jueza de Santa Cruz acogió un recurso de los abogados de Morales que dejó sin efecto la orden de captura, tras lo cual la fiscal Gutiérrez aseguró que fue destituida por instrucción del fiscal general, Juan Lanchipa, compartió Deutsche Welle.

Morales gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 e impulsó el triunfo electoral de su sucesor Luis Arce, quien fue su ministro de Economía durante más de una década.

Ambos líderes rompieron y hoy se disputan el liderazgo del oficialismo y la nominación presidencial para las elecciones generales de 2025.

Con información de Deutsche Welle

