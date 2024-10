Lili Estefan opina sobre el conflicto de Julián Gil y Marjorie de Sousa

Lili Estefan tuvo una conversación con Julián Gil, quien la acompañó este viernes en El Gordo y la Flaca, y claro está, el tema de Matías, el hijo que el argentino tuvo con Marjorie de Sousa, no pasó desapercibido.

Durante el bloque en el que hablaron de esta disputa, que lleva años generando información porque el artista no ha podido ver al niño, la flaca dio una declaración precisa al respecto.

Luego de que Julián Gil insistiera en sus intenciones para reencontrarse con su niño y cuestionar a su ex por no dejar verlo, la conductora de televisión llegó a la conclusión de que más adelante será inevitable que Matías se entere de su padre y las razones por las que no pudo acompañarle en buena parte de su crecimiento.

Julián Gil en El Gordo y la Flaca con Lili Estefan

“A ti va a ser muy difícil esconderte de ese niño, cuando él crezca, es obviamente muy difícil esconder cuando él pregunte ‘¿quién será mi padre?’. Obviamente, está todo por todos lados”, comentó Lili Estefan.

Ante esto, el famoso le respondió: “Supongamos que el nene sabe que yo soy su papá, ¿cuál es la pregunta que el nene le debe estar diciendo a ella? ¿Y dónde está, por qué no lo puedo ver? ¿Está preso? ¿Está de viaje? ¿Vive en otro país? ¿En Groenlandia? ¿O está muerto?”.

Después de estas interrogantes, la cubana-estadounidense lo calmó y le dijo: “Tiempo al tiempo”.

Julián Gil se mostró muy movido en ese momento y añadió: “¿Cuál tiempo? Aquí estoy desde el día uno”.

La presentadora le confesó su deseo de que logre ver de nuevo a su hijo y compartir con él.

Los televidentes del show El Gordo y la Flaca reaccionaron a estas declaraciones con mensajes como: “Que triste no respetar los derechos de los hijos, ellos tienen derecho a su papá y mamá”.

Otros escribieron: “Yo nunca he entendido que clase de justicia es la de ese país, que en vez de velar por el estado emocional del niño como en todos los países normales, prefieren cuidar los intereses de una mujer despechada y narcisista que ha utilizado a su propio hijo para hacerle daño a Julián por el simple hecho de que no la amo y la justicia le secunda sin importarle esa pobre criatura que necesita convivir con sus dos padres. Es realmente inconcebible”.

Sigue leyendo:

· Lili Estefan enfurece y deja de seguir a Fernando Carrillo

· Lili Estefan reacciona a la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

· Don Omar le confiesa a Lili Estefan cómo fue su diagnóstico de cáncer