La disputa entre Aleska Génesis y Alfredo Adame luego de La Casa de los Famosos 4

Aleska Génesis y Alfredo Adame han tenido algunas diferencias luego del reality show La Casa de los Famosos 4, que transmitió la cadena de televisión Telemundo.

Recientemente, el actor mexicano habló de la suspensión que vivió en las redes sociales y cree que la modelo venezolana tuvo que ver en este problema.

“Se me echaron encima y entonces estoy en revisión”, afirmó.

Luego habló de los conflictos legales que tiene Aleska en México, debido a acusaciones de robo, lo que hace que no pueda pisar por ahora territorio de ese país, pues podrían detenerla nuevamente.

“Tiene un asunto en un juzgado, tiene dos órdenes de aprehensión, en el momento en el que esa tipa pise México, la van a meter a la cárcel”, añadió.

Posterior a esto, Alfredo Adame dijo: “Es una cosita del demonio”.

El artista siguió arremetiendo contra Aleska Génesis y comentó: “¡Que se vaya al infierno!”.

El video tuvo cientos de reacciones en las redes sociales y la famosa no dudó en contestarle con un mensaje que dejó en la cuenta en Instagram del programa En Casa con Telemundo: “¿Cómo se llama a un hombre que constantemente ataca solo a mujeres para intentar desacreditarlas y dañarlas?”.

Usuarios en redes reaccionan a la pelea entre Alfredo Adame y Aleska Génesis

Después de esta declaración hubo muchas opiniones en Instagram por las fuertes declaraciones del ‘Golden Boy’, como también es conocido.

”El señor debería de aprender a respetar”, “Puntos para Adame, uno Googlea y salen lo de Aleska en México”, “Alfredo ya no sabe lo que dice… Que Dios le dé entendimiento y sane su corazón”, “Qué bajo ha caído este señor, está de psiquiátrico, de verdad yo creo está enamorado de Aleska no hay otra explicación”, escribieron algunos.

Esta disputa podría reavivarse cuando Alfredo Adame regrese a La Casa de los Famosos: All Stars, pues es uno de los participantes confirmados para esa temporada. En el caso de Aleska todo está más complicado, ya que si no resuelve su situación en México, muy probablemente no pueda habitar en la famosa mansión.

Sigue leyendo:

· Aleska Génesis reacciona al matrimonio de Nicky Jam

· Aleska Génesis roba mirada con outfit rojo de transparencias

· Aleska Génesis confirma que Ariadna Gutiérrez no es su amiga