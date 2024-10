Aaron Judge siguen en deuda con los Yankees en playoffs

Los New York Yankees están a un paso de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana luego de vencer en el tercer juego a los Kansas City Royals como visitante con marcador 3-2 gracias a un cuadrangular de Giancarlo Stanton.

Pero a pesar ir encaminados a disputar el título de la Liga Americana parece que los Yankees aún necesitan de la aparición de su máxima figura y capitán, Aaron Judge, y es que el toletero del Bronx está realmente apagado en esta postemporada.

Judge lleva 11 turnos al bate en esta serie ante los Royals y apenas ha podido batear un extrabase. Además ya lleva cinco ponches, lo que hace tener un promedio de apenas 0.91 en estos playoffs.

Este promedio es preocupante para un jugador que en la temporada regular terminó con 58 cuadrangulares, 144 impulsadas, .322 de promedio y 1.159 de OPS. Siendo así el máximo candidato a llevarse el MVP de la Liga Americana.

Aaron Judge quiere ganar la Serie Mundial con los Yankees. Crédito: AP

Sin embargo, parece que octubre no le sienta bien al capitán de los Yankees. Y es que no solo esta postemporada Judge ha estado en bajo nivel, pues echando un vistazo a los anteriores playoffs el jardinero no ha rendido como en temporada regular.

Y es que la última Serie de Campeonato de los Yankees ante los Houston Astros en 2022, año en el que Judge ganó el MVP, apenas bateó para .063 conectando un hit en 16 turnos. Mientras que en la Serie Divisional de ese mismo año ante los Cleveland Guardians terminó con 11 ponches en 20 apariciones al plato con solo cuatro hits.

En 2020 en la Serie Divisional ante los Tampa Bay Rays Judge tampoco reaccionó y solo pudo dar tres hits en 21 visitas al plato con seis ponches y un promedio de .143. Por lo que el “Juez”, parece estar en deuda con los Yankees en postemporada.

Judge figura entre los peores en postemporada

Con la de este año Judge ha disputado 13 series de playoffs en sus 9 temporadas en Grandes Ligas. Un total de 47 encuentros y no ha podido alcanzar la Serie Mundial. El bajo rendimiento de Judge en octubre lo colocan como uno de los peores bateadores en postemporada.

Y es que tomando en cuenta peloteros que hayan tenido al menos 200 turnos en playoffs (Judge lleva 212) el capitán de los Yankees tiene promedio de .203, siendo el quinto peor average para un jugador en postemporada.

Judge es superado en este departamento solo por Martin Maldonado (.169), Joe Morgan (.182), Rusell Martin (.191) y Reggie Sanders (.195).

Sigue leyendo:

Yankees logran segundo triunfo ante Royals con gran actuación de Giancarlo Stanton

Aaron Judge solo tiene la mente en el campeonato: “Jugamos para ganar”