Amara La Negra fue novia de un pastor y cuenta cómo fue su experiencia

Amara La Negra, presentadora de televisión, contó que tuvo una terrible experiencia cuando fue novia de un pastor, pues se enteró de las cosas malas que él hacía.

En el programa Desiguales, la famosa contó que este momento de su vida no fue nada fácil. “No me gusta generalizar, pero siempre cuando hay fe hay gente ladrona que se aprovecha de la necesidad de creer en algo poderoso y vienen aprovechando y le sacan una platica”.

Luego de esto, habló del amorío que tuvo: “Bueno, miren, yo me voy a echar pa’ lante y aquí les va, ustedes así como me ven diva y famosa, que yo lo soy todo, yo era novia de un pastor, a que esa no se la sabían. Mi amor, fuerte, yo era casi la primera dama y todo. Iba a la iglesia y me ponían mi trapito aquí y todo”.

El relato de Amara La Negra en Desiguales

Comentó que una amiga le recomendó que saliera con un pastor que tenía como 10 iglesias en Tampa. Ella aceptó conocerlo y al comienzo de sus salidas todo estaba bien. Sin embargo, sí notaba que tenía un estilo caro de vida.

“Mansiones aquí, allá, villas y todo”, contó ante sus compañeras Migbelis Castellanos, Adamari López, la doctora Nancy González, Karina Banda y Migbelis Castellanos.

Amara La Negra se desencantó poco después, ya que notó que su pareja hacía cosas detrás de la iglesia que no le gustaron. “Ahí decidí (terminar), no mi amor, yo no voy a ser parte de este revolú que tienen aquí porque vi que se aprovechaban mucho de la fe de las personas para que dieran diezmos que no eran números reales de estas personas. No me gustó y no todos son iguales, pero entiendo que hay personas que se aprovechan de la fe de las personas para hacer dinero y no me gustan”.

Adamari López, luego de escuchar esta experiencia, aconsejó a la gente a seguir teniendo fe, pero siempre estar atentos a posibles estafas.

Por su parte, Migbelis Castellanos dijo que es importante que la gente corrobore la información sobre la iglesia o pastor de su comunidad.

Sigue leyendo:

· Amara ‘La Negra’ se retiró y los televidentes se van en contra de ‘Mira Quién Baila: La Revancha’

· Amara La Negra cuenta cómo de chiquita era común escuchar que le dijeran: “Para ser negra es bien bonita”

· Amara La Negra confesó haber sido víctima de discriminación en Sábado Gigante y hoy habla de las amenazas de muerte