Todo listo para la 18a Feria del Libro Hispana/Latina en Queens

Con motivo del mes de la Herencia Hispana este viernes 11 de octubre se inaugura la 18 edición de la Feria del Libro Hispana/Latina en Queens, dedicada a la escritora salvadoreña Juana M. Ramos.

Como es tradición el evento es dedicado a un miembro de la comunidad que a través de su trabajo ha abierto puertas a los hispanos en los Estados Unidos y en esta ocasión la galardornada es la escritora Ramos quien ha tenido una destacada trayectoria como profesora de español y literatura en York College-CUNY. Es poeta, investigadora, ensayista y activista cultural. Ha publicado seis poemarios, un libro de relatos y un libro de ensayos. En coautoría ha publicado un libro de testimonios y uno de prosa poética.



Ramos en 2021 recibió el premio Feliks Gross Award, otorgado por la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York (CUNY), en reconocimiento por su extraordinaria labor como catedrática e investigadora en el campo de las Humanidades.

Además, fue reconocida por la Fundación Chifurnia como Poeta del Año 2023 en El Salvador por su contribución a la literatura salvadoreña desde la cátedra, la investigación y la gestión cultural. Durante la feria presentará su poemario bilingüe (inglés y español) Clementina/Clementine, publicado por The Hispanic/Latino Cultural Center of New York.

La Feria del libro es la actividad principal del Centro Cultural Hispano/Latino de NY INC., organización sin fines de lucro dedicada a promover la cultura.

El programa de apertura incluye presentación una presentación artística y la participación y una charla por la escritora homenajeada, Dr. Juana M. Ramos. La elogiada disertará sobre “El autor y su experiencia escritural” y será presentado por el doctor Juan Tineo.

“La Feria del Libro Hispana/latina en Queens, Nueva York es una actividad esperada por los miembros de nuestra comunidad amantes de la diversidad cultural, la literatura y las artes. Además, ofrece una plataforma gratuita tanto a escritores como a miembros de la comunidad para que compartan de la mejor manera posible en un ambiente sano y de crecimiento. Convivir con otras culturas nos enriquece. Desde 2007, cada año participan más de 40 escritores”, expresó en un comunicado Fausto Rodríguez, presidente de The Hispanic/latino Cultural Center of NY.

Durante el sábado 12 y el domingo 13 el programa continuará con lectura de textos poéticos y narrativos, presentaciones de libros, representaciones teatrales, ponencias, actividades infantiles y/o para jóvenes, y mucho más.



Actividades

Ceremonia de apertura: viernes 11 de octubre – 6:30 p.m. – 7:30 p.m. Refrigerios, exhibición y venta de libros por los autores participantes 8:00 P.M – 10:00 p.m. Ceremonia de apertura

Fecha: viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de octubre de 2024

Lugar: Renaissance Charter School 35-59 81st Street, Jackson Heights, NY 11372

La actividad es completamente gratis y abierta a la comunidad: viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de octubre de 2024.

La Feria del Libro Hispana/latina en Queens, Nueva York es organizada por The Hispanic/Latino Cultural Center of NY., organización sin fines de lucro 501 (3) que desde 2007 se dedicada a organizar actividades culturales en Queens, Nueva York.