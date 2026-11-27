Después de una jornada de Thanksgiving marcada por lluvias torrenciales, inundaciones y fuertes ráfagas de viento, el área metropolitana de Nueva York tendrá condiciones meteorológicas mucho más favorables durante el resto del fin de semana festivo.

El cambio será especialmente importante para quienes esperan disfrutar del tradicional desfile de Thanksgiving de Macy’s, cuya celebración fue pospuesta hasta el sábado debido al mal tiempo que afectó a la región el jueves 26 de noviembre.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), este viernes 27 de noviembre se esperan temperaturas en los 50°F, equivalentes a unos 10-15°C , con cielos parcialmente nublados y algunos chubascos aislados durante la tarde o la noche.

Aunque las condiciones serán más tranquilas que las del día anterior, el viento todavía podría alcanzar ráfagas de hasta 35 millas por hora.

La situación mejorará considerablemente el sábado, cuando se espera un ambiente seco, cielos despejados y vientos sostenidos de hasta 15 millas por hora, con ráfagas que podrían llegar a las 25 millas por hora.

Este pronóstico representa una buena noticia para la organización del desfile, ya que las condiciones previstas se encuentran por debajo del umbral de viento que puede impedir el uso de los enormes globos que caracterizan al espectáculo.

El viento permitirá la celebración del desfile de Macy’s

La principal preocupación de los organizadores del desfile eran las condiciones de viento, debido a los riesgos que representan para el manejo de los gigantescos globos durante el recorrido por Manhattan.

Las ráfagas intensas pueden dificultar el control de estas figuras inflables, que requieren equipos de personas para mantenerlas estables y evitar accidentes entre los participantes y los espectadores.

Sin embargo, el panorama meteorológico para este sábado es mucho más alentador.

El meteorólogo del NWS, David Stark, explicó que las condiciones serán considerablemente mejores y que los vientos no alcanzarán la intensidad registrada durante la jornada de Thanksgiving.

El cambio permitirá que el tradicional evento pueda desarrollarse con un escenario meteorológico más favorable, después de que las condiciones del jueves obligaran a modificar los planes previstos para el feriado.

Para los miles de asistentes que cada año se congregan en las calles de Manhattan, el pronóstico representa una oportunidad para disfrutar del desfile sin las complicaciones de las lluvias intensas y las ráfagas que marcaron el inicio del fin de semana.

La tormenta dejó inundaciones y récord de lluvia en Central Park

El contraste con lo ocurrido el jueves fue considerable.

La tormenta que atravesó el área triestatal provocó inundaciones en zonas costeras y terrenos bajos, además de derribar árboles y líneas eléctricas en distintos puntos de Nueva York, Nueva Jersey y Long Island.

Uno de los registros más llamativos se produjo en Central Park, donde se acumularon 2.18 pulgadas de lluvia durante el 26 de noviembre. La cantidad superó el récord anterior para esa fecha, que era de 1.91 pulgadas y había sido establecido en 1996, según los datos del NWS.

Mientras tanto, algunas comunidades continuaron bajo vigilancia por posibles inundaciones. La zona de Rockaways, en Queens, permaneció bajo un aviso de inundación durante las primeras horas del viernes.

Los efectos de la tormenta también se hicieron sentir en las carreteras y vecindarios, donde la caída de árboles y postes eléctricos complicó la movilidad y dejó daños materiales.

Aunque el sistema meteorológico más intenso ya abandonó la región, las autoridades mantienen la atención sobre las áreas costeras, donde todavía pueden presentarse inundaciones.

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