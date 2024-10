Eddie Hearn asegura que Artur Beterbiev estaría luchando para llegar al peso

El promotor de boxeo, Eddie Hearn, consideró que el peleador ruso Artur Beterbiev está teniendo bastantes complicaciones para poder llegar a las 175 libras antes del combate que protagonizará este sábado 12 de octubre contra Dmitry Bivol en el que expondrá su título de campeón unificado de los pesos súper medianos.

Estas declaraciones las realizó Hearn durante una entrevista para Queensberry, donde se mostró bastante preocupado por el estado físico en el que vio al campeón unificado en el entrenamiento libre para la prensa que realizó este miércoles; sostuvo que eso podría ser un problema para él en el combate.

“Dmitry (Bivol) dice que puede dar 168 libras. Ayer miré las fotos de Beterbiev. No estaba muy entusiasmado por quedar en shorts. Pensé que se veía un poco agotado, o consumido. No me malinterpreten. Sigue siendo un monstruo absoluto, pero a cinco días de la pelea, Dmitry definitivamente está más cómodo con el peso”, expresó.

A pesar de las palabras de Eddie Hearn, la intención de Artur Beterbiev el último año sería la de escalar hasta el peso crucero luego de 10 años dentro de los semi pesados. Sin embargo, el promotor consideró que se le está complicando poder mantenerse en las 175 libras.

“Beterbiev ha estado hablando sobre subir a peso crucero, porque ha estado en semipesado durante mucho, mucho tiempo. Así que, para mí, es un tipo que va a estar mucho más ajustado al peso”, agregó el promotor en sus declaraciones.

Le da el secreto a Bivol

Para finalizar, Hearn sostuvo que lo que necesita Dmitry Bivol para poder quedarse con el triunfo en lanzar muchos golpes que le causen daño a Beterbiev y alejarse del mismo para apostar por una sólida victoria.

“No creo que vaya a hacer una gran diferencia, pero me gusta el hecho de que Dmitry es tan bueno en ese peso porque va a necesitar ese motor. Va a necesitar lanzar muchos golpes allí para mantener a Beterbiev alejado”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Julio César Chávez se disculpa con Robert García

–Lucía Méndez dice que ‘Canelo’ Álvarez es su amor platónico

–Robert García quiere aclarar sus problemas con Julio César Chávez