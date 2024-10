Adamari López contó lo que hace para no subir de peso

Adamari López ha enfatizado la importancia de la constancia y la moderación para comer. A pesar de que su transformación física ha sido motivo de admiración, ella comparte que no se trata de seguir dietas extremas, sino de encontrar un equilibrio que le permita disfrutar de la comida sin sacrificar su salud. Su secreto consiste en hacer elecciones más inteligentes, eligiendo porciones adecuadas y evitando alimentos ultraprocesados.

En una nueva emisión de ‘Ada y Chiqui de show’, la presentadora de origen puertorriqueño expresó: “Tuve que hacer cambios, tuve que hacer mi esfuerzo y seguirlo manteniendo. Una cosa que yo, por ejemplo, no quería dejar a un lado porque pienso que para mí es importante es comer arroz. Y cómo comer arroz sin engordar es lo que uno piensa”.

“A veces queremos bajar de peso, pero no queremos hacer ese sacrificio que hay que hacer. No nos podemos sentar a comer y comernos un cerro de comida y decir ‘es que esto no me va a engordar’, ‘ay es que esto fue solo por hoy’ porque un poquito hoy otro poquito mañana y otro poquito mañana va a hacer que engordes. Servirte en una porción más pequeña, empezando por un plato más pequeño para todo lo de las comidas y comerlo, por ejemplo, en la tarde”, le comentó a su amiga Chiquibaby.

Adamari ha mencionado que combinar el ejercicio regular con una alimentación balanceada ha sido clave en su proceso. La combinación de movimientos que disfruta y una alimentación variada le ha permitido mantener su peso ideal y sentirse bien consigo misma. También ha sido abierta sobre los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su viaje de transformación, subrayando que cada persona tiene su propio ritmo y que se trata de un esfuerzo personal que requiere dedicación y compromiso.

“Otra de las cosas que hago con el arroz es que le añado a la hora de cocinarlo un poco de aceite de coco y además de eso trato de comérmelo al día siguiente de haberlo hecho porque dicen que inflama menos, que no tiene tanto almidón a la hora de comérselo al día siguiente. Entonces es una de las cositas que yo hago que a mí me funciona”, dijo.

Su historia inspira a muchos a enfocar el cambio físico no solo como un objetivo estético, sino como un viaje hacia un estilo de vida más saludable y sostenible.

