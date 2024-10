Fabián Ríos habla de Los 50: “Tengo la expectativa a flor de piel”

El actor colombiano Fabián Ríos habló de Los 50, reality show del que formará parte desde este 15 de octubre a través de la pantalla de Telemundo.

En una entrevista con Aleyda Ortiz, poco antes del lanzamiento de la competencia, el artista dijo: “Estoy feliz, me siento como un niño, yo siento que más que nervios tengo la expectativa a flor de piel”.

El también modelo dijo que está listo para vivir esta experiencia que se graba en México. “A mí me encanta saber cómo seré yo bajo presión, con tantas personalidades”.

Fabián Ríos comentó que si hay algo que lo caracteriza es la disciplina que tiene, una cualidad que considera puede ayudarlo a ganar en esta segunda temporada del programa de telerrealidad.

“La voy a probar ahí porque una cosa es tener disciplina y otra es estar ahí y competir, es otra prueba”, afirmó.

El artista agregó que su emoción es doble porque es la primera vez que está en un reality show y por eso se siente como cuando grabó su primera novela.

“Tú te puedes poner lo que tú quieras en un reality, pero va a llegar el día en el que va a salir tu alma, tu espíritu y eso es bueno también, que la gente vea la realidad de personas que no conocen o que siempre han visto detrás de un libreto”, destacó.

El triunfo no es una meta clara, al menos por ahora, para Fabián Ríos, por ahora está enfocado en disfrutar el juego.

“No sé qué vaya a pasar, ni siquiera he pensado qué vaya a suceder si gano y obtengo el premio, pero lo que sí sé es que voy a ganar la batalla a mí mismo. Esa sí me la quiero ganar y ahí sí quiero coronarme con una bandera a mi favor, porque si me gano el favor de mis hijos y soy absolutamente fiel a lo que ellos conocen de mí, creo que ya me gané el Oscar en el reality”, culminó.

