Chiquibaby regresa conmovida a ¡Siéntese Quien Pueda!

Chiquibaby, presentadora mexicana de televisión, regresó este lunes al programa Siéntese Quien Pueda, luego del fallecimiento de su madre, doña Coco.

“Estoy muy feliz de estar de regreso aquí con cada uno de ustedes porque ustedes me dan fuerza para salir adelante y ante todo quiero agradecer a toda la gente que nos está viendo por todas esas muestras de cariño que me han dado fuerzas en estos últimos días que han sido los más difíciles en mi vida”, comentó.

También afirmó que su progenitora la cuida desde donde sea que está: “Yo sé que tengo un ángel en el cielo y que ella hubiera querido que yo siguiera adelante y que hiciera lo que más amo en la vida que es estar con ustedes, así que aquí estoy y vamos a echarle muchas ganas”.

Muchos de sus compañeros la recibieron con mucho cariño, por el duro momento que está atravesando y en el que necesita gran apoyo.

Los seguidores del programa de Univision también hablaron del regreso de Chiquibaby y valoraron que regresara pronto a la pantalla.

“Que Dios le siga dando fortaleza para afrontar la gran pérdida de su amada madre”, “Aww, gracias por tu profesionalismo. Tu mamita, debes estar más que orgullosa de la gran hija que educó. Bendiciones, hermosa”, escribieron algunos.

Otros añadieron: “Su mami siempre será y estará con usted desde el cielo la cuidará”, “Fuerza 💪 Dios es bueno y nos da esa fortaleza que necesitamos”.

Chiquibaby anuncia la muerte de su mamá

La conductora de televisión dijo hace unos días en su cuenta en Instagram que enfrenta uno de los momentos más dolorosos.

“¡Con profundo dolor les comparto, que este año la vida me ha sorprendido en muchas cosas que me han pasado maravillosas! pero nunca me preparó para recibir una de las peores noticias, la partida de mi madre… ¡Estoy devastada, en shock y llena de mucha tristeza! ¡Mamá Coco, como la llamaban sus nietos, era una mujer alegre, una mujer fuerte y una mujer que quería lo mejor para sus hijos, nos inculcó el trabajo, la honestidad, la disciplina y lo más importante que nunca olvidáramos de donde veníamos! Vuela Alto Coco, dale un fuerte abrazo a Papá Peter y descansa en paz, te amaremos siempre”, escribió.

