Chiquibaby está en “shock” tras la partida física de su mamá

Stephanie Himonidis, conocida en el mundo del entretenimiento como ‘Chiquibaby‘, a través de su perfil de Instagram dio a conocer que su madre María del Socorro Himonidis falleció el pasado lunes 7 de octubre, siendo así como no pudo evitar manifestar el dolor que se encuentra atravesando con sus familiares.

“¡Con Profundo dolor les comparto, que este año la vida me ha sorprendido en muchas cosas que me han pasado maravillosas!, NUNCA me preparo para recibir una de las peores noticias, la partida de mi Madre… estoy devastada, en shock y llena de mucha tristeza! ‘¡Mamá COCO’ como la llamaban sus nietos era una Mujer Alegre, una mujer fuerte y una Mujer que quería lo mejor para sus hijos, nos inculcó el trabajo, la honestidad, la disciplina y lo más importante que nunca olvidáramos de donde veníamos! Vuela Alto COCO, dale unfuerte abrazo a Papa Peter y Descansa en Paz, Te amaremos siempre”, siendo así como terminó compartiendo la triste noticia.

“Mamá Coco era especial, la recuerdo con mucho cariño, siempre alegre y platicadora. Lamento muchísimo su partida. Ella te acompañará y estará presente en tu corazón. Mis oraciones para tu hermano y para ti, fortaleza y paz“, fue el mensaje que le compartió su comadre Adamari López.

Sin embargo, la presentadora de ‘Siéntese quien pueda’ no ha querido revelar mayores detalles de lo que habría sido la causa de la muerte de doña María del Socorro, por lo que se espera que cuando esté calmada cuente más de la tragedia que embarga a la familia.

“¡Esta FOTO del Kínder lo es Todo, Te Amo mamá!!! Gracias por siempre empujarme hacer mejor, a que no me diera pena, a ser una mujercita segura de mí misma, espero enseñarle poquito de esto a mi niña @capriblu2021“, fue otro de los mensajes que compartió en su perfil de Instagram.

“Gracias por todos sus mensajes, he leído cada uno. Gracias por darnos fuerzas para salir adelante a mi hermano y a mí”, escribió el martes en horas de la noche a través de las historias de Instagram.

Sigue leyendo:

· Chiquibaby confiesa que ha probado la marihuana para mejorar el rendimiento en la intimidad

· Chiquibaby relata el desorden alimenticio que le hizo desaparecer su periodo menstrual

· Adamari López y Chiquibaby dan detalles de su show y el primer tema estaría dirigido a Luis Fonsi