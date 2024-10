Liam Payne: Del éxito con One Direction a un trágico final

Liam Payne es uno de los nombres más reconocidos de la música pop, especialmente por su participación en One Direction, una de las boy bands más exitosas de la historia. Sin embargo, su trayectoria estuvo estado marcada por altibajos llenos de fama y luchas personales.

¿Quién fue Liam Payne?

Liam Payne fue un cantante y compositor inglés que alcanzó la fama mundial al ser parte de la banda One Direction, que se disolvió en 2015. Poco tiempo después, al igual que sus compañeros, inició su carrera en solitario.

Liam James Payne nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, desde sus primeros años mostró interés por la música y las artes escénicas.

Estudió tecnología musical en City of Wolverhampton College de Wolverhampton, donde conoció a sus más grandes amigos que lo acompañaron durante su carrera artística.

Los Inicios de Liam Payne en One Direction

Fue en 2010 cuando la vida de Liam cambió para siempre. Tras audicionar para “The X Factor”, en ese momento, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson también se encontraban concursando, por lo que el juez Simon Cowell los reunió para que siguieran en la competencia, pero como un grupo. De inmediato cobraron popularidad, aunque el reality lo ganó Matt Cardle.

El grupo rápidamente alcanzó la fama mundial, lanzando álbumes que batieron récords y llenando estadios en todo el mundo. Con éxitos como “What Makes You Beautiful” y “Story of My Life”, One Direction se convirtió en un fenómeno cultural. Durante años, los fans adoraron a la banda, que ofrecía no solo música pegajosa, sino también una imagen de camaradería y diversión.

Aunque todo era miel sobre hojuelas fue en marzo de 2015 que Zayn Malik anunció oficialmente su salida del grupo.

Después de la partida de Zayn, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Liam Payne continuaron con la gira “On The Road Again”, y lanzaron su quinto álbum Made in the A.M. en noviembre de 2015.

Poco después, en un comunicado, One Direction reveló que tomaría una pausa temporal a partir de marzo de 2016, y a partir de ese momento todos se enfocaron en crear una carrera en solitario y no volvieron a juntarse.

Carrera de Liam Payne como solista

Tras la disolución de la banda, cada miembro siguió su propio camino. Liam lanzó su carrera como solista, con sencillos que reflejaban su evolución musical. Sin embargo, el cambio no fue fácil.

En 2016 Liam Payne se lanzó como solista bajo el sello discográfico Capitol Records. Fue con la canción “Strip That Down” con la que se abrió camino y tras el rotundo éxito en 2018 creó el tema “For You”, en colaboración con Rita Ora, la cual formó parte de la banda sonora de la película “Fifty Shades Freed”.

Su álbum debut llamado LP1 fue lanzado en diciembre de 2019, y de inmediato se colocó en la lista Billboard Hot 10 por sus grandes colaboraciones.

En 2020 Liam Payne lanzó el tema “Naughty List” pero tras no alcanzar el éxito deseado, el cantante decidió tomarse un tiempo y fue hasta 2024 que presentó el sencillo “Teardrops”, que lo llevó a emprender una pequeña gira por América Latina y Reino Unido.

Vida amorosa de Liam Payne

En 2016 Liam Payne tuvo una relación con la cantante Cheryl Cole y de ese amor nació su hijo Bear; la pareja se separó en 2018.

Después de Cheryl, Liam fue vinculado brevemente con otras celebridades, como la modelo Maya Henry, con quien se comprometió en 2020. Dos años más tarde todo terminó debido a que ella lo denunció por acoso e incluso solicitó una orden de restricción en contra del cantante.

Meses después, el cantante decidió darse otra oportunidad en el amor con la influencer Kate Cassidy, pero a mediados de octubre de 2024 comenzaron los rumores de que habían decidido poner en pausa su relación por una posible infidelidad de Liam Payne.

Liam Payne y sus problemas con las adicciones

La vida del cantante tuvo subidas y bajadas, pues en el 2023 Liam Payne se sinceró a través de un video de Youtube y compartió que durante años había dejado de lado su salud mental, lo que lo llevó a tener una profunda depresión.

“Me convertí en alguien a quien ya no reconocía. Y estoy seguro de que ustedes tampoco”, dijo con voz entrecortada.

También reveló que comenzó a tener adicción al alcohol, por lo que tomó la decisión de entrar a un centro de rehabilitación durante 100 días, con la finalidad de cambiar su estilo de vida por él y su hijo.

El trágico final de Liam Payne

El mundo de la música se vio sacudido por la noticia de la muerte de Liam Payne en circunstancias inesperadas, tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, donde vacacionaba desde inicios de octubre.

De acuerdo con TMZ, horas antes del suceso fatal algunos huéspedes reportaron que Payne estaba teniendo un comportamiento extraño y agresivo y que había sido escoltado hasta su habitación presuntamente alcoholizado.

El mismo medio dio a conocer fotografías del cuerpo de Payne que yacía al lado de una piscina, a donde se presume quiso saltar.

Sigue leyendo:

· Lo que se sabe de la muerte de Liam Payne

· La última publicación de Liam Payne con su hijo Bear

· Louis Tomlinson y Zayn Malik comparten mensajes de despedida tras la muerte de Liam Payne