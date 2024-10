Artur Beterbiev no quiere pelear contra Usyk: “Todos dicen que le tengo envidia”

El boxeador ruso y recientemente ratificado como campeón unificado de los pesos semipesados, Artur Beterbiev, descartó cualquier posibilidad de poder subir hasta los pesos pesados para poder enfrentar al ucraniano Oleksandr Usyk, quien se ha consagrado como uno de los mejores peleadores libra por libra de la actualidad.

Estas declaraciones las realizó Beterbiev durante una entrevista ofrecida para Sport Express, donde sostuvo que no le gusta pensar en el tema de Usyk aunque en algún momento afirmó que analizaría la oferta si el propio equipo del ucraniano le presentaba la posbilidad de poder subir al cuadrilátero.

“Honestamente, no me gusta nada este tema. Todos dicen que lo envidio, dicen una cosa y otra. Es un buen tipo, hizo su trabajo bien. No tengo nada contra él. Y si digo ahora que quiero pelear con él, van a decir que soy muy chico para él como para subir a pelear contra un boxeador tan bueno”, expresó.

La decisión de Beterbiev al negarse en este combate es que él está reinando actualmente en las 175 libras, mientras que Usyk llegó a pesar un total de 220 libras en sus últimos cuatro combates, por lo que la diferencia de peso es bastante alta para que los dos puedan llegar a un punto intermedio con el que cada uno se sienta cómodo.

“No voy a subir a los pesados. Me gusta ser semi pesado”, enfatizó el peleador ruso que logró superar en un ajustado enfrentamiento que se definió por decisión de ls jueces a su compatriota Dmitry Bivol en Arabia Saudita; ante su cumpleaños número 40 el próximo mes de enero de 2025 no desea arriesgarse en buscar nuevos retos de gran nivel y prefiere seguir siendo el monarca unificado de los semi pesados.

Actualmente el futuro de Artur se encuentra entre firmar una posible revancha contra Dmitry Bivol o aceptar al mexicoamericano David Benavídez como su rival mandatorio en las 175 libras por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); se espera que una decisión al respecto se realice en los próximos meses.

