Reabre atracción turística ´The Vessel´ en Nueva York con medidas para evitar más tragedias

The Vessel, atracción turística que tuvo una vida breve en Nueva York tras ser escenario de varias tragedias, reabrió ayer con cambios y medidas de seguridad adicionales después de estar cerrada tres años.

La singular torre con forma de vasija o panal de abejas creada por Thomas Heatherwick cerró en 2021 tras una serie de suicidios. La atracción de 150 pies (45 metros) de altura y 154 escaleras entrelazadas fue abierta en marzo de 2019 como la pieza central del desarrollo Hudson Yards en Midtown West. Pronto se convirtió en un destino turístico popular gratuito, con sus escaleras en zigzag y vistas a Manhattan, el río Hudson y Nueva Jersey, pero la pandemia y cuatro suicidios en 18 meses obligaron a varios cierres temporales, hasta uno definitivo en 2021.

Desde entonces los propietarios estudiaron cómo reforzar la seguridad, recordó NBC News. Los cambios ahora cubren aproximadamente la mitad de las áreas que anteriormente eran accesibles al público.

Entre las medidas adoptadas, ahora cuatro escaleras y sus plataformas adyacentes han sido equipadas con barreras de malla de acero diseñadas para preservar la apariencia y las vistas de la estructura, pero al mismo tiempo evitar más saltos al vacío.

Los dos primeros niveles de The Vessel seguirán completamente abiertos como en el diseño original, mientras que los pisos superiores serán accesibles sólo en las secciones donde se han instalado las barreras. La planta superior estará fuera del alcance de los visitantes.

El mirador ya no es gratuito. Ahora las entradas cuestan $10-15 dólares y están disponibles en el portal oficial. Los residentes de la ciudad de Nueva York pueden acceder gratis los jueves presentando un comprobante de residencia. La atracción abre de lunes a sábado de 10 a.m. a 8 p.m. y los domingos de 11 a.m. a 7 p.m.

Inaugurado en 2019 a un costo de $25 mil millones de dólares, Hudson Yards es el desarrollo inmobiliario privado más grande en la historia de Estados Unidos.

Busque ayuda