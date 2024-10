Lili Estefan revela que habló con Elizabeth Gutiérrez cuando se filtró la llamada al 911

Lili Estefan, presentadora de televisión, contó que habló con Elizabeth Gutiérrez luego de que se filtrara la llamada que hizo la actriz mexicana cuando denunciaba que había una mujer en la casa en la que compartía con William Levy.

“En el momento, Rauli, en el que El Gordo y la Flaca saca ese video de la cámara que llevaba el policía (que fue a la casa de la actriz) y que muestra la última vez que habían llamado a la policía y que Elizabeth se acerca y la estaban grabando y todo esto, fue público, yo creo que Elizabeth nunca pensó que estando en su propia casa fuera legal que un policía la grabara y se pudieran publicar estas imágenes”, dijo la flaca.

Luego de esto, confesó: “Yo hablé con ella justo después de que pasó esto y me llamó extremadamente arrepentida”.

Lili Estefan recordó que en ese momento habló de cómo la gente cree que cuando le pide a las autoridades que intervengan, están protegidos, pero realmente los graban cuando están cerca de la casa.

“Donde estacionan los carros, el patio, todo lo que dé al público, lo estoy diciendo para que la gente aprenda”, comentó.

Su compañero, Raúl de Molina, la corrigió y dijo: “La gente no tiene que aprender, los que tienen que aprender son los artistas que se meten en problemas, los policías siempre llevan una cámara puesta y tienen que encender esa cámara cada vez que están dentro de un lugar. El hecho es que todo se hace público y lo que pasa dentro de la casa también se hace público en el reporte de policía y uno tiene acceso a ese reporte de policía en cualquier lugar, no importa”.

El público del programa no ha dudado en hablar de esta situación con mensajes como: “Creo que el mayor error de Elizabeth fue enamorarse perdidamente de ese hombre al punto de perder su dignidad creo que a él le faltó decir que también es culpable de la ruptura que no se comportó con lealtad hacia su familia y da una entrevista haciéndose un santo. Los dos debieron cometer errores pero es de valientes reconocer tus fallas también, ella ya no dijo nada sobre él en esta última entrevista típico de un hombre infiel todos tienen la culpa menos de él”.

Sigue leyendo:

· Lili Estefan enfurece y deja de seguir a Fernando Carrillo

· Lili Estefan reacciona a la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

· Don Omar le confiesa a Lili Estefan cómo fue su diagnóstico de cáncer