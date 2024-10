Yordi Rosado se sincera y acepta que no se arrepiente de ninguna entrevista

Yordi Rosado evita hablar de la entrevista que realizó con Luis de Llano y que destapó la relación que mantuvo con Sasha Sokol cuando era menor de edad, lo que motivó a la ex timbiriche a iniciar un proceso legal contra el productor por abuso sexual y desató una polémica que ha perseguido al productor desde entonces.

“Siempre es muy delicado hablar de esos temas, de ese tema ya hablé… Sabes que son temas muy delicados, todas estas cosas son complicadas y mucho más cuando hay el asunto legal; entonces por eso me abstengo de comentar, porque son cosas muy delicadas, que hay muchas cosas inmiscuidas y no quiero lastimar ni a nadie ni a nada, muchas gracias”.

El periodista no se arrepiente de haber realizado ninguna de sus entrevistas, pues su trabajo es preguntar; sin embargo, considera desafortunado que algunas respuestas puedan lastimar a alguien o desatar una situación complicada.

“No, no, arrepentido de nada. Más bien he sentido que es una lástima que de repente alguna pregunta pueda desatar un problema o una situación que lastime a una o dos personas, o a tres o inclusive a una comunidad. Claro que es complicado y te duele, pero bueno, al final es tu trabajo, como es el de ustedes (reporteros).

“Nuestro trabajo es preguntar, buscar algo de información para que más gente lo sepamos y si eso lamentablemente detona en algo que no querías, pues es lamentable, pero pues de arrepentirme pues no, porque yo estoy preguntando”.

Yordi es uno de los conductores de “Soltero Cotizado” (TelevisaUnivision), reality en el que se buscará una pareja para Nicola Porcella, aunque encontrar el amor no garantice que el matrimonio prevalezca.

“Yo creo que divorciarse es algo que no está en nuestras manos, lamentablemente. Aunque pareciera que está en nuestras manos a veces emocionalmente no estás preparado; son dos historias, son dos personas, son dos momentos, hay situaciones que por más que uno quiera mantener un matrimonio (no se puede), no creo que nadie se casa queriéndose divorciar.

“A veces los elementos que hay alrededor hacen que te divorcies; no creo que ningún reality te aseguraría no divorciarte.

“Tengo una relación muy muy linda, una gran relación, muy contento y siempre buscando y trabajando para poder encontrar a esa compañera de vida”.

