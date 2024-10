Adrián Di Monte revela que desea convertirse en padre

El actor Adrián Di Monte hace pocos días resultó ser el ganador de ‘La Isla: Desafío Extremo’, reality show de Telemundo, donde además se terminó llevando a casa la suma de $200,000 dólares. Por ello, la revista People en Español le realizó una entrevista para conocer lo que realizará con esa elevada cifra que pudo obtener por su esfuerzo: “Mucha gente me pregunta eso y la verdad es que para mí esto es chamba, es trabajo, es un trabajo más, es un proyecto más”, mencionó durante la conversación.

Sin embargo, mencionó algo más allá del dinero que terminó llamando la atención porque desea que su pareja sentimental ya quede en estado de gestación: “El dinero siempre es ayudar a mi familia, que es lo más importante, seguir construyendo. Quiero tener hijos, ya tengo 34 años, entonces ya quiero tener bebés con mi mujer. Vamos a empezar a buscarlos. Creo que ya estoy en tiempo, no quiero ser papá muy viejo”.

Participación de Adrián Di Monte en ‘La Isla: Desafío Extremo’

“Yo no hubiera ganado ni La isla, ni Reto 4 elementos, ni Bailando por un sueño, yo no hubiera ganado nada de eso si no hubiera crecido en Cuba. Yo creo que los cubanos crecemos con esa hambre de salir adelante, como todos los latinos, pero hablo específicamente de los cubanos porque he tenido amigos de otras nacionalidades y cuando van a Cuba y salen dicen ‘ya te entiendo, ya sé por qué eres como eres, ya sé de dónde viene todo eso’. Entonces me da mucho orgullo haber nacido en esa pequeña isla porque si no hubiera nacido ahí yo creo que no hubiera sido yo“, añadió sobre su vivencia en este tipo de programas.

“En Cuba nunca pasé hambre, es la verdad, y en La isla llegué a pasar un hambre horripilante al punto de casi el desmayo. Nunca había experimentado la fatiga por falta de comida, por falta de azúcar. Llegó un momento donde parecíamos zombis tratando de robar. Llegaba un punto donde robábamos un poco de azúcar”, añadió durante la exclusiva a People en Español.

