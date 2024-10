Ninel Conde: cómo la espiritualidad ha transformado la vida del Bombón Asesino

La actriz mexicana Ninel Conde explicó que la fe es algo importante en su vida y por eso ha visto importantes cambios.

Durante una entrevista con el programa La Mesa Caliente, Myrka Dellanos le comentó que la veía como una mujer diferente: “Yo te veo ahora con una paz y tranquilidad, yo te he entrevistado antes, cuando hablábamos de todas estas situaciones difíciles y quería preguntarte, tú estás mencionando a Dios, tu vida espiritual, ¿qué camino has tomado ahora? Creo que es muy importante y seguramente tiene que ver con la paz que sientes ahora”.

Luego de esto, el Bombón Asesino dijo: “Mi madre, que en el cielo esté, me incluyó mucho y me enseñó. Su mejor herencia no fue casas, carros, fue la fe. Ella me enseñó a creer que puedo tener una certeza de lo que espero”.

En este sentido, explicó que ha ido trabajando mucho esta parte personal y que las situaciones o equivocaciones han sido un aprendizaje para ella.

“Dios nos pone o nos permite pasar por situaciones para hacerte fuerte”, afirmó.

La artista indicó que cuando todo anda bien, la gente tiende a olvidar la fe y solo lo hacen cuando pasan adversidades.

“Cuando estamos en nuestra zona de confort, y a mí me pasó, te llegas de pronto, no a olvidar de Dios, pero se te olvida decir gracias, la conexión, porque Dios es un papá celoso que quiere tu atención”, reflexionó.

Ninel Conde afirmó que en la actualidad ha fortalecido su conexión espiritual con Dios y eso fue algo que aplaudieron las conductoras de La Mesa Caliente, quienes reaccionaron con algunos comentarios.

Entre ellos estuvo Myrka Dellanos, quien le dijo: “Me alegro muchísimo por ti, por esta portada, por esta fase de tu vida, me alegro muchísimo”.

En la actualidad, la mexicana ha sido noticia, pues es la reciente portada de People en Español, una gran oportunidad para que el público siga conociendo de ella y de su trabajo.

