Nicola Porcella confiesa las razones por las cuales lleva años siendo soltero

Nicola Porcella viaja a Miami junto a Wendy para presentar su nuevo reality “Soltero Codiciado” (Unimás). El artista de origen peruano visitó junto con Adamari López el set de “Enamorándonos” para anunciar el nuevo primetime de la cadena con “Quién Caerá” y “Soltero Codiciado”.

Nicola Porcella es un “Soltero Cotizado”: Este es el nuevo reality de UniMás

Un año después de “La Casa de los Famosos México”, ¿cómo te convencieron para hacer un nuevo reality? Un reality donde buscarás pareja con la ayuda de tu familia…

Me convenció mi mamá. Mi mamá me dijo que ya es hora que me enamore, que ya estoy mucho tiempo soltero, que quiere ver a sus dos hijos casados.

¿Qué te aportó el show?

Me aportó mucho saber confiar en mi familia, en que tienen un ojo clínico, en que las mamás no se equivocan, las mamás son sabias, y en que sí tengo corazón, a pesar de todo, sí tengo corazón.

¿Qué consejo te dio tu mamá a la hora de buscar pareja?

Que me de tranquilidad, la paz. Tranquilidad por mí, por mi hijo.

Llevas años sin pareja, ¿es porque eres muy exigente?

¡Noo! De repente ellas son exigentes y yo no llego.

“He estado solo, solo siete años. De salir, de invitar a salir, de salir a comer, no, nadie, nada”.

¿Qué errores de relaciones pasadas no volverías a repetir?

Nada, pues relación así buena, buena, no he tenido, ¿qué no repetiría?

“Ser infantil, faltar el respeto. Creo que cuando una persona, dos personas se comienzan a faltar el respeto, ya se perdió todo. Creo que el respeto es lo más importante.

“La lealtad, no hacer lo que no te gusta que te hagan; entonces, creo que sí tendría bien claro esos puntos”.

La Casa de los Famosos México: Nicola Porcella se consagra con el segundo lugar

¿Qué más viene para ti?

Estoy contento con mi carrera. Estoy contento en “Hoy”, de ser parte de «Hoy» en las mañanas. Estoy contento con las novelas, que hay propuestas en Televisa, estoy contento con lo que se viene el otro año.

Hay muchos chismes, se dice que no estabas bien con Wendy por unos comentarios que hiciste, ¿los chismes son lo más duro de la fama?

Creo que la manera más fácil de sacarlo (el chisme) es cómo nos ven a nosotros, cómo nos ven de unidos. Wendy es mi hermana. La adoro, la amo.

“Entonces los chismes, siempre hay chismes. Siempre buscan algo. Buscarte caer, ya de verdad que ya hasta cansa. Sí, yo creo que eso es lo más difícil, eso creo que es lo más difícil”.

