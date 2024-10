Santiago Giménez pone fecha para su regreso a las canchas

El delantero mexicano y estrella del Feyenoord de Países Bajos, Santiago Giménez, se mostró enfocado en poder regresar a las canchas lo antes posible para seguir ayudando a su equipo en todos los torneos en los que participan y para eso se ha puesto como fecha de regreso el partido contra el Manchester City correspondiente a la Champions League del próximo 26 de noviembre.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde detalló que ha venido realizando un fuerte proceso de rehabilitación con el que espera poder estar preparado para el complicado encuentro ante los ingleses.

“Nos pusimos como objetivo llegar al partido del Manchester City, tenemos que enfocarnos en eso, tampoco empujar… prefiero estar bien fortalecido para no recaer que apurar y tres semanas después estar otra vez lesionado, tengo mucha paciencia y sí me gustaría apuntar a ese partido ante el City”, expresó.

Giménez también habló sobre su posible salida del Feyenoord para el venidero mercado de invierno y destacó que está buscando quedar en un equipo que forme parte de las cinco ligas más importantes de Europa para poder seguir desarrollándose como profesional, aunque reconoció que debe demostrar lo mejor de sí en su regreso para poder lograr el objetivo.

“Desde que llegué aquí, me han dicho y he visto que forma y vende jugadores, lo he visto en las últimas transferencias que se han vendido 15 jugadores, eso también te genera la confianza de que si haces las cosas bien, tu sueño está más cerca, del top 5 de ligas del mundo, sé que en algún momento puede llegar y trato de entrenar fuerte día a día, ya veremos que pasa”, dijo.

“La lesión puede favorecer o peor, mejor o peor, porque creo que el tiempo lo dirá en el sentido de que depende de cómo regrese… Si regreso y empiezo a hacer goles, los clubes dirán que vengo de una lesión y el mirar como vengo ahora. Como Raúl Jiménez que tuvo sus momentos de dolor, salió y la está rompiendo… todo depende de cómo regrese de la lesión”, concluyó.

