Harry Styles se convierte en la celebridad británica, menor de 30 años, más rica del 2024

El cantante británico Harry Styles se convirtió, de acuerdo con la publicación Heat Magazine, en la celebridad británica, con 30 años o menos, con mayores ganancias en todo el año 2024.

De acuerdo con la publicación del medio inglés, el intérprete de 30 años acumula, actualmente, $200 millones de libras esterlinas, más de $250 millones de dólares, lo que le convierte en la estrella más joven en Reino Unido del listado.

El triunfo del ex integrante de la boy band One Direction también destaca también por la gran diferencia que le “saca” al segundo sitio. Y es que de acuerdo con la publicación, el intérprete de “Watermelon Sugar” alberga poco menos de $100 millones de libras esterlinas más que Dua Lipa, quien cuenta con una fortuna de $104 millones de libras.

Harry Styles y Taylor Russell. Crédito: Grosby Group

¿De dónde viene la riqueza de Harry Styles?

En la misma publicación, se reveló que parte de la destacada “bolsa” de Styles se debe a su exitosa gira “Love On Tour 2023”, la cual se convirtió, tras su finalización, en la quinta más redituable en la historia de la música en vivo.

Respecto al resto de los integrantes de la lista, el intérprete de “As It Was” supera por más de $150 millones de libras al tercer lugar, el actor Tom Holland quien alberga una bolsa de $30.6 millones de libras.

Más abajo de Holland se encuentra el también cantante Lewis Capaldi, quien con 28 años ostenta una fortuna de $30.4 millones de libras. En quinto sitio aparece la actriz Millie Bobby Brown, de 20 años, con $22 millones de libras, mientras que la intérprete de “X-Men: Dark Phoenix”, Sophie Turner, le sigue con $18.5 millones de libras con apenas 28 años.

Nadie detiene a Harry Styles

Si el nombramiento de Harry Styles como la celebridad británica, menor a 30 años, más rica del 2024, no fuera suficiente para demostrar el gran momento que vive el inglés, la revista People también le concedió el título del músico vivo más sexy de este año.

De acuerdo con la publicación, la cuál basa su resultado en una encuesta en donde se emitieron casi 350 mil votos, la edición de este año fue una de las más “disputadas” hasta la fecha.

En los resultados de la votación, se reveló que Harry Styles venció, por una margen minúsculo, a otras grandes estrellas de la música como el cantante estadounidense Shaboozey, el también cantautor norteamericano Zach Bryan, la estrella Role Model, entre muchos otros.

