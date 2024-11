Endoso a Trump por parte de hijo mayor de Roberto Clemente divide a la familia

Nueva York – Luis Clemente, uno de los tres hijos del astro boricua de las Grandes Ligas, Roberto Clemente, se distanció del endoso que su hermano Roberto Jr. le dio al candidato republicano a la presidencia Donald Trump.

“Yo quiero aclarar que no representa, una vez más, el pensar total de la familia. Somos adultos. No somos los niños, los nenes, como nos dicen muchas veces. Y yo no comparto muchas veces la manera de proceder o la manera de procesar información y tomar decisiones”, declaró el segundo hijo del fallecido pelotero en un video por Facebook temprano esta mañana.

“Allá él con las consecuencias y decisiones que tome. Yo respondo por las mías. Yo respondí inmediatamente en las redes y se puede constatar mi reacción ante el repudio a los comentarios que hicieron sobre Puerto Rico de una manera muy nefasta. Inmediatamente, yo salí en la defensa de todos los puertorriqueños y de Puerto Rico, porque, como todos saben, nacimos y nos criamos aquí; pero, más aún, mis hijos nacieron aquí; mi familia está aquí; yo vivo en Puerto Rico. Y voy a reaccionar cada vez que alguien salga haciendo un comentario negativo sobre nuestra isla. Ahí me verán siempre defendiendo a Puerto Rico”, continuó Luis, quien es CEO y presidente de Ciudad Deportiva Roberto Clemente y de la Fundación Roberto Clemente.

Luis dejó entrever que el candidato que apoya Roberto Jr. no representa los valores que les enseñaron sus padres.

“Por lo que mi padre y mi madre representaron, lo que hicieron y cómo nos educaron, y como nos demostraron tenerle amor a esta patria, siempre estaré defendiendo a Puerto Rico”, añadió el boricua.

“Así que quiero que estemos claros: yo soy Luis Roberto, el segundo hijo de Roberto y Vera (Zabala). Roberto Jr. es el mayor de los tres, y está Roberto Enrique que también vive en Puerto Rico. Quiero dejarle saber mi sentir, que quiero que todos estemos claros que cada cual toma sus decisiones, pero tiene que ser responsable de sus acciones”, puntualizó.

Anoche, Roberto Jr. dio su espaldarazo a Donald Trump como candidato a la presidencia estadounidense en la ciudad de Pittsburgh, en Pennsylvania.

El endoso se dio más de una semana después de que un comediante en un mitin de Trump en Nueva York dijera que Puerto Rico es una “isla flotante de basura”.

“Por primera vez tengo que dar un paso hacia adelante. Es muy importante para mí apoyar a este hombre, porque pienso que mañana es un momento de cambio“, dijo Clemente Jr. “Mi padre, el nombre Clemente, lo que significa es buena intención y unidad. Yo creo que tu equipo va a traer todo eso a casa. Creo en todo lo que representas ahora mismo”, agregó.

Posteriormente, el expresidente compartió por la red social X una publicación que incluía una foto junto al hijo mayor del Clemente.

“Roberto Clemente, el orgullo de Puerto Rico, uno de los más grandes peloteros de la historia y también un humanitario tremendo. El dio su vida ayudando a otros, muriendo en un accidente de avión mientras entregaba suministros a las víctimas de un terremoto en el Año Nuevo de 1972. El continúa siendo una leyenda en Puerto Rico y en Pittsburgh. Fue mi placer hablar sobre su legado con su hijo mayor, Roberto Jr., en nuestro rally en Pittsburgh. Es maravilloso tener su apoyo”, compartió Trump desde su cuenta en la red social.

Precisamente, en estados competitivos como Pennsylvania, el voto del electorado boricua para llevar ya sea a Kamala Harris o a Trump a la presidencia de EE.UU. es esencial. Por eso, ambos candidatos han estado cortejando el voto de esa y otras comunidades hispanas en el estado por las pasadas semanas valiéndose de artistas u otras figuras de renombre.

Clemente jugó 18 temporadas con los Piratas de Pittsburgh.

Para Puerto Rico y el mundo, el pelotero afrocaribeño le abrió las puertas a jugadores de minorías no solo en las Grandes Ligas sino en los deportes en general.

El deportista fue el primer latinoamericano en ingresar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas (MLB).

Además, Clemente, natural de Carolina, fue un filántropo. El pelotero murió en un accidente de avión en 31 de diciembre de1972 cuando le llevaba suministros a las víctimas de un terremoto en Nicaragua.

La figura de Clemente revivió en el debate público a principios del año pasado cuando la administración del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, prohibió temporalmente un libro sobre su legado que se usaba para la enseñanza en escuelas públicas.

En respuesta, miembros de la diáspora en ese estado, al momento la mayor en EE.UU., denunciaron el intento de DeSantis y de sus subalternos de intentar “blanquear” la historia del país con el veto de ese y otros libros.

El texto “Roberto Clemente, Pride of Pittsburgh Pirates”, escrito por Jonah Winter e ilustrado por Raúl Colón, cayó en una redada que buscaba limitar la enseñanza mediante el uso de libros que destacaran a personajes latinos y / o afrodescendientes, así como nativos de Estados Unidos y de la comunidad LGBTTQIA+.

La censura literaria estaba directamente relacionada con la implementación de la ley “Stop WOKE Act”, firmada por De Santis que prohíbe la enseñanza de ideas como que las personas son privilegiadas u oprimidas con base en su origen racial, de género o nacionalidad.

