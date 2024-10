Delegada por la estadidad Zoraida Buxó endosa a Trump en mitin en Pennsylvania; republicano dice que ama a Puerto Rico

Nueva York – La delegada por la estadidad en Washington D.C., la puertorriqueña Zoraida Buxó, endosó este martes a Donald Trump como candidato a la presidencia en un mensaje en el mitin que el republicano encabezó en Pennsylvania, días después de que un comediante en otro evento de este tipo en Nueva York se refiriera a los boricuas como “basura”.

“Necesitamos el liderato de Donald Trump como comandante en jefe”, declaró Buxó, quien además expresó su respaldo a Dave McCormick para un liderato renovado en el Senado por Pennsylvania.

“Un mejor futuro está en tus manos. Tu voto es la herramienta más poderosa para traer el cambio”, planteó la exsecretaria del Departamento de Corrección en Puerto Rico bajo la administración de Pedro Rosselló.

En español, Buxó emplazó: “Y a los latinos dale a Trump la fuerza de tu voto”.

“Por esas razones y muchas otras, yo apoyo y endoso completa y fuertemente a Donald Trump para que sea nuestro presidente número 47 para hacer a Estados Unidos grande de nuevo, y, por supuesto, para hacer que Puerto Rico brille de nuevo”, continuó.

Buxó criticó lo que llamó las políticas fallidas de la Administración Biden – Harris en economía y producción de energía que han aumentado el costo de vida y que mantienen batallando a los estadounidenses para llegar a fin de mes.

“Políticas fallidas en materia de seguridad en la frontera, en la aplicación de la ley, inmigración, que han costado un gran caos; aumento en crimen en toda la nación, contrabando de drogas y que los tienen a ustedes sintiéndose inseguros y no protegidos. Ese es el historial de Kamala Harris”, añadió en su discurso.

No hace referencia directa a los comentarios de Tony Hinchcliffe

Aunque Buxó no hizo referencia directa a los comentarios despectivos del comediante Tony Hinchcliffe, quien llamó a Puerto Rico en el evento de campaña de Trump en el Madison Square Garden una “isla de basura flotante”, la abogada dijo que “no cederemos a la ignorancia, la estupidez, o la falta de consideración irracional”.

Cuando Trump le pidió Buxó que regresara al escenario del PPL Center en Allentown tras su mensaje inicial, la estadista le expresó: “Es un honor compartir escenario con usted…y nosotros tenemos asuntos inconclusos con respecto a Puerto Rico, y si hay un líder que nos puede llevar a una resolución final ese eres tú, ese eres tú. La gente de Puerto Rico confía en usted y tenemos grandes esperanzas”.

Buxó añadió que Trump necesita estar de vuelta en la Casa Blanca para que los estadounidenses se sientan protegidos.

“Nadie ama a los latinos y a la comunidad puertorriqueña más que yo. Nadie”, respondió el expresidente.

“Es interesante, porque yo he hecho más por Puerto Rico que ningún presidente por mucho, nadie se acerca, proveyendo financiamiento histórico y un hospital flotante…”, se atribuyó en referencia a los efectos de huracanes como María.

Este tema ha sido uno por los que Trump ha sido más criticado debido a que aguantó parte de los fondos para reconstrucción aprobados por el Congreso bajo el alegato de que en la isla malversan el dinero y no lo saben administrar.

“Yo proveeré el mejor futuro para los puertorriqueños y los hispanos. Kamala te dará pobreza y crimen…”, señaló.

Estas expresiones de Trump contrastan con las que emitió previamente por un periodo aproximado de una hora en las que insistió en su postura antimigrante.

El republicano volvió a describir a Estados Unido como un “basurero” por la llegada de migrantes de manera ilegal por la frontera y lo asoció con una ocupación.



“En el día uno, yo lanzaré el programa de deportaciones más grande en la historia de Estados Unidos”, dijo. “Nosotros lo vamos a sacar. Yo voy a rescatar cada ciudad y cada pueblo que ha sido invadido y conquistador, y pondré a estos crueles y sanguinarios criminals en la cárcel y haré que se larguen”, agregó sobre los migrantes sin hacer distinción.

Pennsylvania, un estado clave de amplia población boricua

Allentown es una ciudad de aproximadamente 125,000 habitantes, y de estos 55% son hispanos, de acuerdo con los datos del Censo. En el caso de los boricuas, la cifra asciende a 35,000.

Esa cantidad forma parte del aproximadamente medio millón de puertorriqueños que residen en el estado, uno de los más disputados en estas elecciones. Al momento, Pennsylvania es el tercer estado con más boricuas, precedido por Florida y Nueva York, respectivamente. Philadelphia es la segunda ciudad con más miembros de esta comunidad, solo precedido por la de NY.

Pennsylvania es un estado clave, cuyos resultados podrían determinar quién llega a la Casa Blanca. Es por esto que en la recta final para los comicios generales, tanto Trump como Harris enfocan sus esfuerzos y recursos en demarcaciones como esta.

Marco Rubio señala a Biden en pleno mitín

En el mitin, el senador de Florida, Marco Rubio, atacó a los demócratas y en particular al presidente Joe Biden, por decir que los seguidores de Trump eran basura, esto en respuesta a las expresiones de Hinchcliffe.

“Hace solo apenas unos momentos, Joe Biden declaró que nuestros simpatizantes eran basura…El estaba hablando de la Patrulla Fronteriza, de enfermeras, maestras, de los estadounidenses cotidianos que aman nuestro país y quieren soñar de nuevo y apoyarlo…Y yo espero que su campaña se disculpe por lo que Joe Biden acaba de decir. Nosotros no somos basura, somos patriotas que amamos nuestro país”, argumentó el senador.

Rubio se refería a una llamada de Biden con periodistas organizada por la ONG Voto Latino.

“Justo el otro día, un orador en su mitin llamó a Puerto Rico una isla flotante de basura. Bueno, déjenme decirles algo…la única basura que veo flotando por ahí son sus seguidores. Su demonización es desmesurada y antiestadounidense. Es totalmente contrario a todo lo que hemos hecho”, manifestó Biden en el itnercambio.

Tras el emplazamiento de Rubio, el presidente indicó que se estaba refiriendo a la retórica utilizada por Hinchcliffe en el evento en NY.

Labor de Buxó como delegada por la estadidad

Buxó fue elegida en el 2021 en una elección especial en Puerto Rico junto a Elizabeth Torres, María “Mayita” Meléndez, Roberto Lefranc Fortuño, Melinda Romero Donelly, y el renunciante exgobernador Ricardo Rosselló para cabildear por la estadidad en el Congreso.

La “senadora en las sombras” o “shadow senator”, quien no tiene poder de legislar y / o aprobar medidas en el Senado, ha sido férrea defensora del proyecto 3231 presentado en el Senado por el demócrata de Nuevo México Martin Heinrich. El proyecto de ley para un plebsicito entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación es apoyado, principalmente, por miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) del que Buxó forma parte. Aunque la pieza legislativa suma más de 25 coauspiciadores, ninguno es republicano. El proyecto no ha avanzado en el trámite legislativo, que requiere que el mismo sea evaluado en un comité antes de pasar a votación al pleno. Cualquier proyecto para resolver el estatus de Puerto Rico debe ser aprobado en ambas cámaras del Congreso.

Los opositores de Trump han cuestionado que se excluyera del plan de gobierno del Partido Republicano un compromiso con la estadidad para Puerto Rico.

En entrevista con este periódico en el marco de la convención nacional republicana en julio en la que Buxó votó por la nominación de Trump, la delegada, quien forma parte del comité de plataforma del Partido, argumentó que el hecho de que en el texto del programa de gobierno 2024 no se mencione directamente un compromiso con la estadidad como en versiones anteriores, no significa que una potencial Administración Trump no atenderá el tema del estatus de Puerto Rico.

Buxó añadió, en ese momento, que el reglamento de la colectividad en la Regla 14 de “Membresía en la convención”, que fue enmendado en dos incisos, menciona que, si Puerto Rico se volviera estado antes de la próxima convención, el número de delegados de la isla debe ser calculado acorde con la misma fórmula utilizada para otros estados.

El día previo a la actividad en Allentown, Buxó compartió en sus redes sociales un documento de la campaña de Trump titulado “Resolución del Estatus de Puerto Rico”.

El texto indica que hay 3.7 millones de ciudadanos estadounidenses viviendo en Puerto Rico, y que, como ciudadanos deben tener el derecho de determinar por ellos mismo su estatus político.

Planteamiento de la campaña de Trump sobre el tema del estatus de Puerto Rico compartido por la delegada por la estadidad Zoraida Buxó en Twitter.

“Yo estoy firmemente comprometido con un proceso mediante el que los puertorriqueños puedan resolver su estatus acorde con los protocolos constitucionales y congresionales. Yo creo que Puerto Rico merece un proceso de autodeterminación que les brinde una alternativa justa y no ambigua en este asunto. Como presidente, yo haré mi parte para asegurar que el Congreso siga la Constitución. La voluntad de la gente de Puerto Rico en cualquier referéndum de estatus debe ser considerado mientras el Congreso sigue adelante con cualquier cambio deseado de estatus para Puerto Rico, incluyendo la estadidad”, lee el mensaje pagado por “Donald Trump for President”.

El comentario introductorio de Buxó a la imagen lee: “No tengan la menor duda, @realDonaldTrump es el líder firme que necesita PR para sacarnos del limbo territorial y hacer justicia. En el 2016 se expresó en apoyo a respetar la voluntad del electorado y proveer un proceso constitucionalmente válido. HOY SE REAFIRMA”.

Sigue leyendo:

Trump sobre mitin en el que comediante insultó a puertorriqueños: “El amor en ese salón fue impresionante”

Donald Trump reconoce que “chistes” en mitin en Nueva York fueron desafortunados

Presidente del Partido Republicano en Puerto Rico cree que campaña de Trump debe disculparse por comentarios de Tony Hinchcliffe

Delegada de Puerto Rico en la convención republicana dice estar cómoda con plataforma aunque no mencione la estadidad

Lefranc Fortuño y Buxó Santiago, los dos delegados por la estadidad en Washington que más han cobrado en sueldos y gastos permitidos

Entrevista: Delegada por la estadidad en el Senado de EE.UU. Zoraida Buxó defiende su gestión y los reembolsos por gastos