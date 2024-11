En Pennsylvania, estado en el que voto boricua es decisivo, podrían estar contando papeletas por correo durante días

Nueva York – Desde las 7 a.m. de este martes, los oficiales electorales en Pennsylvania comenzaron a procesar los votos por correo, y, para las 8 p.m., se espera que comiencen a divulgar los resultados de la jornada de hoy en la que comunidades hispanas como la puertorriqueña tendrán un peso clave.

El informe de The Philadelphia Inquirer indica que, mientras los oficiales empezarán a pasar los resultados a las páginas web de los condados poco después de esa hora de la noche, los trabajadores continuarán contando, tanto boletas entregadas personalmente como por correo.

En el caso de papeletas que no tengan fecha, no estén firmadas o no cuenten con el sobre de privacidad, las mismas se dejarán a un lado.

Hasta el lunes, cerca de 1.8 millones de papeletas habían sido devueltas en todo el estado.

La jornada de votación hoy se espera que sea una de las más concurridas en el estado desde el 2016.

La expectativa es que, aunque la mayoría de votos en persona sean contados para el final de la noche, en los condados podrían estar procesando papeletas enviadas por correo hasta el miércoles o más tarde.

Controversia por voto por correo en Pennsylvania

El asunto del voto por correo es uno de los más controversiales en Pennsylvania y se ha visto matizado por varios pleitos judiciales.

Por ejemplo, la semana pasada, la Corte Suprema rechazó una apelación de los republicanos que habría llevado a que miles de votos provisionales no se contaran en Pennsylvania.

Con la decisión, el máximo foro dejó en pie un fallo de la Corte Suprema del estado que establece que los funcionarios electorales deben contar los votos provisionales emitidos por los votantes cuyas boletas enviadas por correo fueron rechazadas.

Días antes, un juez determinó que los votantes en el condado Bucks extender el periodo de voto por correo hasta el 1 de noviembre, luego de que la campaña del expresidente Donald Trump y el candidato republicano Dave McCormick presentaron una demanda por largas filas y votantes siendo rechazados.

Por otro lado, oficiales en los condados de Cambria y Bedford, de inclinación republicana, indicaron hoy que se han reportado problemas con el escaneo de papeletas.

“La Junta de Elecciones del condado Cambria supo temprano esta mañana que un mal funcionamiento de software en el Sistema de Votación Electrónica del Condado ha evitado que electores escaneen sus boletas”, dijo el procurador del condado de Cambria, Ron Repak, en declaraciones escritas.

Debido a la situación, la Junta pidió al tribunal extender el tiempo de votación en el condado hasta las 10 p.m., de acuerdo con el reporte del New York Post.

La importancia del voto boricua en Pennsylvania

Tanto Trump como su contrincante demócrata Kamala Harris están conscientes del peso del voto hispano, y, particularmente, boricua en Pennsylvania, uno de los siete estados clave o que determinan los resultados de estas elecciones.

Sin embargo, la campaña de Harris es la que con más ahínco se ha enfocado en esos grupos de votantes, principalmente en los últimos días.

El lunes, el Comité Nacional Demócrata anunció su última campaña en los medios para promover la votación de estas poblaciones con vallas publicitarias móviles que apelan a los votantes en estados clave como Pennsylvania, entre otras iniciativas.

El cartel móvil de la campaña “I Will Vote” (Yo voy a votar) se suma a la inversión récord de los demócratas en diferentes comunidades en nueve idiomas diferentes para que el mensaje llegue a los potenciales electores y salgan a votar.

Organizaciones como Voto Latino y Oakland Corps también se han sumado a la iniciativa con billboards, no solo en ese estado bisagra, sino en el de North Carolina, para movilizar el voto boricua con un repudio a las expresiones despectivas del comediante Tony Hinchcliffe contra Puerto Rico en un evento de campaña de Trump en Nueva York.

“Esto no es basura. Y tampoco lo somos nosotros. Boricuas, esta vez nosotros votamos por ella”, lee el mensaje que incluye imágenes de las bellezas de Puerto Rico.

Ayer, en un evento en Allentown, el rapero Fat Joe y el salsero Frankie Negrón, expresaron su respaldo a la vicepresidenta.

También lo hizo el reverendo Luis Cortés, fundador y director de la red evangélica Esperanza.

El cantante Ricky Martin participó de un evento posterior en Philadelphia.

En el caso de Trump, el pasado martes, la delegada por la estadidad en el Senado federal, Zoraida Buxó, lo endosó en un evento en Allentown.

Aunque la puertorriqueña no hizo referencia directa a los comentarios del invitado del republicano, quien llamó a Puerto Rico una “isla de basura flotante” en el mitin en Madison Square Garden, la abogada dijo que “no cederemos a la ignorancia, la estupidez, o la falta de consideración irracional”.

En Pennsylvania, habitan aproximadamente medio millón de boricuas, lo que lo convierte en el tercer estado con más miembros de esta comunidad.

En las elecciones del 2020, en las que Joe Biden superó a Trump en el estado, la diferencia en votos fue de unos 80,000.

