Jenniffer González dice estar contenta con participación electoral en Puerto Rico, mientras Jesús Manuel Ortiz llama a la transparencia

Nueva York – Desde una escuela en Carolina donde votó, la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, se expresó contenta con la alta afluencia de electores ejerciendo su derecho en los comicios generales en la isla este martes.

“Estamos contentos porque la gente ha salido a votar; y uno tiene que respetar el mandato de las mayorías, y estoy bien contenta por eso”, declaró la estadista tras emitir su voto en la Escuela Intermedia Salvador Brau.

La aún comisionada residente, quien acudió al colegio de votación con su esposo José Yovín Vargas Llavona, apostó a que los procesos se van a mover a pesar de los problemas con algunas máquinas de escrutinio y la lluvia que afecta varias zonas de la isla.

“Es natural para que el voto cuente rápidamente la máquina se tarde en su procesamiento. Pero se va a mover. No es la primera vez que esto ocurre”, planteó la líder del PNP.

González Colón, quien votó por Donald Trump en la papeleta presidencial simbólica y por la estadidad en la del plebiscito criollo, defendió su respaldo al republicano.

“En mi caso, he sido republicana de toda la vida, no lo escondo. No comulgo con muchas de las cosas que dice, pero tengo que aceptar que su política económica siempre ha ayudado a la nación, y nosotros no podemos quedarnos atrás”, indicó a preguntas de la prensa.

La contendiente del PNP reiteró que no teme el efecto que pueda tener en la intención de voto de los boricuas el endoso de artistas como Bad Bunny a los candidatos de la “Alianza de País”, compuesta por líderes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Yo estoy contenta porque mientras más gente vote, mejor para Puerto Rico. Aquí nadie debe temerle a la voluntad del pueblo. Aquellos que le temen a que personas mayores voten, tienen un problema. Yo no le tengo miedo a eso. Y el que tenga los votos, ese prevalece. Esa es la democracia”, insistió.

La candidata tuvo que lidiar con una votante que la tildó de “corrupta”. Luego del ataque verbal, Nevárez fue amenazada por un funcionario de colegio del PNP y otro del Partido Popular Democrático (PPD) de que la sacarían de la fila y no podría votar.

Jesús Manuel Ortiz

El candidato a la gobernación por el PPD, Jesús Manuel Ortiz, también votó esta mañana, pero en la Escuela Aurora Waldorf en San Juan. Ortiz llegó acompañado de su esposa Myriam Pérez Ruiz.

Este fue uno de los planteles que registró retrasos en las votaciones debido al envío erróneo de maletines con papeletas del precinto 3 al 4.

En declaraciones a la prensa desde el espacio, Ortiz pidió a las autoridades garantizar la transparencia de los procesos para evitar dudas sobre el resultado final.

“Vamos a seguir haciendo el llamado de que tenemos que garantizar procesos transparentes y que tenemos que evitar cuestionamientos grandes en cualquier resultado”, declaró.



“Lo fundamental aquí es que el país tenga la confianza y la certeza de que el resultado que se dé es un resultado confiable”, añadió el también presidente del PPD.

Ortiz anticipó “una noche larga”, en parte por lo que llamó la lucha por el proceso de conteo del voto adelantado, que suman más de 200,000 sufragios; aparte de los problemas con las máquinas de lectura de las papeletas.



“Eso añade la posibilidad real de que a las 10 de la noche se certifique un ganador (como establece la ley) que probablemente no sea la persona que gane la elección, que al dar esa certificación preliminar es muy probable que queden 100,000 votos sin contar”, expuso.

En la referida escuela, varios salones se encontraban cerrados a las 10:00 a.m., porque las máquinas no funcionaban, reportó El Nuevo Día.

Se supone que los colegios de votación en Puerto Rico abrieran a las 9 a.m.

Juan Dalmau

En el caso de Juan Dalmau, el candidato de la Alianza, este llegó con su esposa Griselle Morales, poco antes del mediodía al centro de votación CeDín, en Cupey, San Juan. Morales se recupera de una hemorragia cerebral aguda que la mantuvo en intensivo por unas dos semanas.

A Dalmau, también los acompañaron sus hijos Gabriel y Sofía.

El independentista pidió a los boricuas que salgan a votar.

“Pidiéndole al país que salgan a votar, con convicción, con calma y con esperanza. Hoy es la encuesta real, hoy que el país salga a votar, y que voten por el cambio, que voten por la esperanza. Tienes dos cambios, más de lo mismo o transformar el país. Por lo tanto, estoy confiado en que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas van a dar un paso al frente”, expresó Dalmau a los miembros de la prensa.

Morales secundó el llamado de su esposo.

“A pesar de toda la improvisación en la CEE, no se rajen, vamos pa’ encima”, expresó a los medios presentes desde el centro de votación que abrió con aproximadamente hora y media de retraso.

Javier Jiménez

Javier Jiménez, candidato de Proyecto Dignidad, votó en la Escuela de Segunda Unidad Carmelo Serrano Cubano, en San Sebastián.

El alcalde de San Sebastián ejerció su derecho al voto poco antes de las 12 p.m.

A Jiménez lo acompañaba el vicealcalde del municipio, Camilo Ortiz Maldonado, quien aspira a ocupar el puesto que deja el candidato a la gobernación.

“Yo espero que sean muchas cosas buenas. Hoy se elige quien va a dirigir el futuro del país: si vamos a dirigir el país hacia un gobierno que es igual a lo que hemos tenido de destrucción, de bandidaje, de desorden, o vamos a dirigir el país a un gobierno de progreso y de orden y de respeto al ciudadano y de libertades, que es lo que nosotros promovemos… Cada pueblo escoge su propio futuro, ¿a través de quién? De los líderes que escoge”, dijo el funcionario municipal en un intercambio con la prensa.

A preguntas de si esperar prevalecer en su municipio como candidato a la gobernación, contestó: “Yo espero que sea en toda la isla, porque si no resultamos nosotros, van a resultar personas que fueron un desastre en el pasado y otras que aspiran y dicen que quieren ser administradores, cuando no han tenido ni una hora de experiencia administrativa”.

