“La Alianza de País” entre el PIP y Movimiento Victoria Ciudadana suma endosos de líderes boricuas en la diáspora en varios estados

Nueve líderes puertorriqueños en la diáspora en varios estados, incluyendo Nueva York y Florida, endosaron este viernes a candidatos de la “Alianza de País” por representar la esperanza de un verdadero cambio para la isla.

Entre los funcionarios electos de Nueva York que extenuaron su apoyo se encuentran las concejales de la ciudad, Alexa Avilés y Tiffany Cabán; el senador estatal Gustavo Rivera, y la representante estatal Jessica González Rojas.

Además se sumaron la representante estatal de Minnesota, María Isa Pérez; la de Florida, Johanna López; el senador estatal de Florida Víctor Torres, el senador estatal de Massachusetts Adam Gómez; y Daniela Velázquez, concejal de San Luis, Missouri.

La expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, y la exconcejal municipal de Philadelphia, en Pennsylvania, María Quiñones Sánchez, también se unieron al llamado.

Los recientes endosos a su vez se suman a los del excongresista de Illinois, Luis Gutiérrez; y el de los representantes en el Congreso por el referido estado, Jesús “Chuy” García y Delia Ramírez, respectivamente.

Con anterioridad, las representantes demócratas de NY, Alexandria Ocasio Cortez y Nydia Velázquez viajaron a Puerto Rico para endosar a la Alianza.

“La Alianza de País le da a los puertorriqueños en Estados Unidos y en la isla la esperanza de que un cambio real puede ocurrir cuando gente de buena voluntad de diferentes sectores e ideologías se unen por un cambio significativo. Esta alianza es un movimiento para finalmente traer un gobierno honesto de vuelta, para reconstruir de una manera sostenible luego de tantos desastres y para forjar un nuevo camino para una gente que ha sufrido en las manos de elites coloniales corruptas por mucho tiempo”, expuso el grupo a través de un comunicado conjunto de los líderes progresistas.

De paso, el grupo dijo que vigila los procesos electorales en la isla mientras ejercen su derecho al voto desde los estados en contra de Trump y sus políticas.

“Los puertorriqueños en la diáspora están mirando de cerca mientras votamos con Puerto Rico en el corazón para poder evitar la elección de simpatizantes MAGA de Trump aquí y en la isla”, añadieron.

“Por eso es que urgimos a nuestros seres queridos en la isla a votar este martes para elegir a los candidatos de la Alianza en todos los niveles de gobierno, para que a las próximas generaciones boricuas no se les deje un legado de pobreza, desplazamiento e injusticia que han ido heredando de un sistema que ha dejado a nuestra gente fuera. Este es nuestro momento. ¡Sin miedo y pa’ lante siempre!”, puntualizaron.

La Alianza se acerca a las elecciones con apoyo de múltiples sectores

La Alianza, el junte electoral entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), ha estado ganando terreno a medida que se acercan las elecciones con su discurso de acabar con el bipartidismo en la isla y sus propuestas para atajar problemas como la corrupción.

Esta semana, unos 70 artistas y escritores de Puerto Rico manifestaron su apoyo a la Alianza mediante una declaración pública.

“Entendemos que los hombres y mujeres que han aceptado el llamado de la Alianza de País han demostrado compromiso, valentía y voluntad de enderezar el rumbo de Puerto Rico, sanear el servicio público y atender las necesidades apremiantes del pueblo”, lee el texto en respaldo a la Alianza y sus candidatos.

El poeta William Pérez Vega afirmó en un acto ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que el pedido tanto de él como de sus compañeros a todos los puertorriqueños es que apoyen masivamente la “Alianza de País”.



“La única alternativa que ha demostrado compromiso serio con rescindir el contrato de LUMA (empresa eléctrica), sanear la administración pública, atender las necesidades de salud, educación, vivienda asequible y seguridad, detener el desplazamiento de puertorriqueños y puertorriqueñas y el éxodo de profesionales y de nuestra juventud”, destacó, según citado por la agencia EFE.

Otros que firmaron la declaración fueron: Rubis Camacho, Orlando Vallejo, Héctor Escalante, José Artemio Torres, Julio Ramos, Tony Mapeyé, Chabela Rodríguez, Ariel Cuevas, Pedro Muñiz, Ineabelle Colón, Luis Enrique Romero y Carlos Esteban Fonseca.

Por otro lado, Juan Dalmau, candidato a gobernador por la Alianza, destacó, a través de Twitter, el reconocimiento que le dio la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) a las propuestas económicas de la Alianza.

“La Asociación de Economistas de Puerto Rico evaluó las propuestas económicas de los partidos políticos y encontró que las propuestas de desarrollo económico de #PatriaNueva y la Alianza eran las mejores”, lee el mensaje acompañado del documento del resumen de resultados de la evaluación y un enlace de web que dirige a la página con los planes de la Alianza en esa dirección.

“Las propuestas de PIP y PPD son posiblemente las propuestas económicas más específicas y completas, enfocadas en el desarrollo sostenible, la deuda, y apoyo a la economía local y sectores emergentes. Se observa un enfoque hacia la economía solidaria y el cooperativismo”, especifica parte de las conclusiones de la AEPR.

El resumen de resultados de las propuestas económicas de los candidatos a la gobernación señala que la plataforma de la “Alianza de País” obtuvo la calificación más alta (ninguna obtuvo A) destacándose en la claridad de sus objetivos y estrategias a largo plazo, aunque necesita fortalecer su marco de monitoreo de resultados.

Estrecha brecha entre Dalmau y Jenniffer González a poco para las elecciones

Los endosos surgen casi una semana después de que una encuesta de El Vocero, WAPA TV y WKAQ, realizada entre el 1 y el 16 de octubre mediante llamadas telefónicas, arrojara que la brecha entre Dalmau y la contrincante del Partido Nuevo Progresista (PNP) era de solo dos puntos. González obtuvo un 31% de apoyo por parte de los encuestados versus el 29% de Dalmau.

Lo anterior representa una disminución de 12 puntos porcentuales en el nivel de respaldo a la candidata en comparación con la encuesta de julio, cuando obtuvo 43%.

En el caso del líder independentista, el nivel de aprobación aumentó en 5 puntos si se compara con el 24% que obtuvo en el sondeo anterior. Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático (PPD), aunque aumentó cuatro puntos porcentuales desde la encuesta de julio, se mantiene en la tercera posición con el 18% de la intención de voto.

Un dato interesante de la encuesta es que el número de indecisos aumentó de 8% a 12%. Este grupo no pertenece a ningún partido político.

Dalmau retoma su campaña tras percance de salud de su esposa

Dalmau ha estado retomando su campaña luego de una pausa de aproximadamente dos semanas para atender a su esposa Griselle Morales, quien sufrió una hemorragia cerebral aguda.

El pasado domingo, desde el residencial público Luis Lloréns Torres en San Juan, anunció que se reincorporaba a sus actividades políticas como candidato a la gobernación.

“Como saben, hoy me reincorporo en una condición muy particular, Griselle, mi esposa, continúa en intensivos y está bajo observación y todavía queda una intervención adicional que ocurrirá esta semana de acuerdo a como los médicos determinen”, declaró Dalmau en ese momento.



En la actividad, Dalmau estuvo junto a otros aspirantes de la Alianza, como el candidato a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, y la candidata a comisionada residente, Ana Irma Rivera Lassén.



“Después de haber hablado con Griselle, con Gabriel que me acompaña hoy, y con Sofía (sus hijos), insistieron en que este era mi lugar hoy, es continuar la campaña de esperanza y es lograr que este próximo 5 de noviembre gane el cambio que necesita Puerto Rico”, añadió el también secretario general del PIP.

El día antes, miles se unieron a la llamada “Caravana del Triunfo”, que bloqueó la carretera PR-1 en dirección a San Juan, una de las principales vías de Puerto Rico.

Este jueves, Dalmau informó que Morales sería dada de alta.

“Mi esposa Griselle Morales fue intervenida nuevamente ayer, miércoles, para remendar permanentemente el área que sufrió el sangrado y otros aneurismas que tenía alrededor y que tienen que ser protegidos para evitar que, en el futuro, tenga un incidente similar. Después de sobrepasar exitosamente la operación y el periodo de observación durante la noche, los médicos nos han dado la gran noticia de que Griselle será dada de alta hoy, jueves, en horas de la tarde”, notificó Dalmau mediante declaraciones escritas.

Este domingo se realizará el “Festival de la Esperanza: en Alianza al Triunfo”, anunciaron sus líderes.

El evento, en el Lote 4, Centro de Convenciones de Puerto Rico, iniciará a las 3 p.m.

