Mike Tyson ataca a ‘Canelo’ Álvarez: “Es vergüenza para México y el boxeo”

Mike Tyson es conocido por su personalidad polémica y declaraciones controversiales. Ahora, la leyenda estadounidense se fue lanza en ristre contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez asegurado que es una vergüenza para México y una deshonra para el boxeo como disciplina.

La crítica de Tyson hacia el Tapatío tiene un origen y es la negativa del mexicano de enfrentar a David Benavídez. Así lo dejó claro en una entrevista para el podcast Pound 4 Pound.

“¿Qué le pasa a Canelo? ¿Tiene miedo de perder? ¿No quiere dar a los fanáticos la pelea que ellos quieren ver? ¿No respeta el legado de los grandes campeones mexicanos que se enfrentaron a los mejores sin importar el dinero? Esto es una vergüenza para el boxeo y para México“, opinó.

No es la primera vez que Tyson y Canelo se ven envueltos en un fuerte cruce de declaraciones. Hace meses el mexicano criticó al ya retirado boxeador por organizar una pelea ante youtuber Jake Paul por considerar que daña al boxeo.

“Para nada me interesa ver eso y por supuesto que no es bueno para el deporte, pero ellos pueden hacer lo que quieran, no tengo mucho que decir al respecto. Todos tienen audiencia, esta es una audiencia diferente. Los aficionados al boxeo no van a ver eso, es para otra audiencia”, señaló el mexicano en su momento.

La animadversión entre ambos es notoria. A Tyson le disgusta el hecho de que Álvarez elija sus peleas y haya descartado en varias ocasiones la opción de un enfrentamiento con David Benavídez, una de las peleas más esperadas en esta disciplina.

Tyson enfrentará a Jake Paul en una pelea amistosa y mediática que ha debido realizarse hace meses, pero que se pospuso por problemas de salud de la leyenda. Del otro lado, Canelo viene de derrotar a Édgar Berlanga.

Ya será en 2025, alrededor del mes de mayo, cuando el tapatío vuelva a la actividad. Aunque de momento no se conoce rival oficial y parece no haber nombres sobre la mesa.

