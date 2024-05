Luego de sufrir un brote de úlcera Mike Tyson suspenderá su pelea con Jake Paul

El próximo 20 de julio en el AT&T Stadium de Texas Jake Paul y Mike Tyson tenían prevista una pelea oficial de boxeo. Sin embargo este enfrentamiento tendrá que esperar, pues recientemente se informó sobre su suspensión hasta nueva fecha.

Así lo informó a través de un comunicado Most Vaulable Pormotions promotora encargada del evento. La razón por la que la tan esperada pelea será suspendida es debido al brote de úlcera que tuvo Tyson hace un par de días.

A pesar de que no pasó a mayores y el propio Tyson afirmó que se encontraba al 100%, el equipo médico le sugirió no exponerse a subir al ring con Paul en la fecha pautada.

La recomendación para el excampeón mundial del peso pesado es que haga un entrenamiento mínimo o ligero durante las próximas semanas y luego regrese al entrenamiento completo sin limitaciones.

Mike Tyson cumplirá 58 años en menos de un mes. Crédito: Sam Hodde | AP

Ante esta situación el equipo de Mike Tyson prefirió suspender la pelea del próximo 20 de julio y pautar una nueva fecha más adelante.

Esta petición fue respondida por el equipo de Jake Paul. Quienes no tuvieron ningún tipo de problema en aceptar suspender la fecha de la pelea.

“Quiero agradecer a mis fans de todo el mundo por su apoyo y comprensión durante este tiempo. Desafortunadamente, debido a mi brote de úlcera, mi médico me recomendó aligerar mi entrenamiento durante algunas semanas para descansar y recuperarme”, comentó Tyson en el comunicado.

Mike Tyson tuvo una larga carrera como boxeador en la que disputó 56 peleas oficiales. Apenas a los 20 años ya era campeón mundial del peso pesado y el próximo 30 de junio cumplirá 58 años, una edad que para Mike no es problema, pues considera que se encuentra en excelente forma.

“Mi cuerpo está en mejor forma general que desde la década de 1990 y pronto volveré a mi programa de entrenamiento completo. Jake Paul, es posible que esto te haya dado algo de tiempo, pero al final seguirás noqueado y fuera del boxeo para siempre. Aprecio la paciencia de todos y no puedo esperar para ofrecer una actuación inolvidable a finales de este año”, lanzó el legendario boxeador.

Por otra parte el equipo de Jake Paul también emitió comentarios al respecto. Mostrando apoyo total a la delicada situación de Mike Tyson.“Apoyo totalmente posponer el evento para que Mike Tyson no tenga excusas cuando llegue la noche de la pelea”, dijo Jake Paul.

“Mis fanáticos saben que no quiero enfrentar a Iron Mike en nada que no sea su mejor nivel, pero no se equivoquen: cuando suba al ring conmigo, estaré listo para reclamar mi victoria con un final sensacional. Paul vs. Tyson será uno para siempre y prometo dar lo mejor de mí en este enfrentamiento único en la vida”, cerró el youtuber y boxeador en el comunicado.

