El Dominican Film Festival junta cine, cultura y sabor dominicano 

El Dominican Film Festival in New York (DFFNYC) regresó con una ambiciosa programación, ofreciendo al público más de 50 producciones cinematográficas, proyecciones especiales, y actividades formativas diseñadas para promover la rica diversidad del cine dominicano y la diáspora.

La edición 2024 del DFFNYC, que se llevará a cabo hasta ell 13 de noviembre, se inauguró ayer con La Grande, una emotiva película dirigida por Tito Rodríguez, que rinde homenaje a la icónica leyenda musical Fefita La Grande.

“Estoy profundamente agradecido por la calidad de las películas que forman parte de esta nueva edición. Sin duda nos encontramos ante una de las programaciones más diversas y eclécticas de los últimos años, lo cual es un motivo de gran orgullo para nosotros. Además, es una inmensa alegría celebrar 13 años de éxito promoviendo el cine dominicano y llevando nuestras historias a audiencias de todo el mundo”, expresó el director del festival, Armando Guareño.

El encuentro cinematográfico celebra el talento cinematográfico dominicano con su Competencia Oficial, en la que participa una selección de largometrajes y documentales que abordan temas sociales, culturales y de identidad.

En la competencia oficial de largometrajes se incluyen películas como: Canta y no Llores, dirigida por Félix Sabroso; Convivencia, de José Gómez de Vargas; Cuando te Toca, de René Bueno; Danny 45, de Gilbert de la Rosa; El Día de la Tormenta, de Alexander Viola, que tendrá su estreno mundial en el festival; El Trayecto, de Francisco Valdez; Insular, de Héctor Valdez; La Bachata del Biónico, de Yoel Morales; La Cigüeña, de Alejandro Andújar; La Estrategia del Mero, de Edgar de Luque Jácome; La Hembrita, de Laura Amelia Guzmán; y La Tercera Edad, de Archie López.

Por otro lado, en la competencia de documentales participan destacadas producciones que abordan temas de impacto social y cultural. Entre ellos se encuentran Aquí Estamos, dirigido por Violeta Lockhart; Consuelo, de Fernando Santos Díaz; El Fotógrafo de La 40, de Erika Santelices y Orlando Barría; Fútbol desde el Corazón, de Nelson González; y Yaque, de Oliver Olivo, todos ellos ofreciendo perspectivas únicas y profundas sobre la realidad dominicana.

Celebración de la diáspora

El DFFNYC dedica una sección especial a las voces de la diáspora dominicana, con largometrajes y cortometrajes que exploran la experiencia de vivir fuera del país, manteniendo viva la conexión cultural y las raíces dominicanas.

En la competencia de largometrajes de la diáspora participan: 1.5 million, de Gregory Hernández; Mangú Aquí 2, de Luke Bond; Retratos de República Dominicana, de Daihoro Peguero; Something of Value, de Yaniel Paulino; y También se Migra por Ser, de Miguel Oniel.

Los cortometrajes de la diáspora incluyen Aquí y Allá, de Isabella Bretón; B for Bachata, de Ricky Rosario; Soul Tie, de Maegan La Trese Philmore; Flor de Mayo, de Airham Almonte; The Fourth, de Johnny Kirk; She Sprang out Red, de Ana Reyes Cid; Atrapada, de Wigner Duarte; Vasti: Easy Prey, de David Pollock; In Four Years, de Hedi B. Asencio; A Night in the Heights, de Henlee de Jesús; Dark Roast, de Mark Marquez; First Thing I’m Buying, de Isaac Morantus; y El Verdadero Sueño Americano, de Rita Damirón & Isabella Bretón.

Películas fuera de competencia

El festival también incluye una selección de películas fuera de competencia, que brindan al público la oportunidad de descubrir producciones destacadas. Entre ellas se encuentran Dueños del Tiempo, una fascinante obra dirigida por Luis Llosa que explora la historia y cultura dominicanas, y Wifredo, El Legado de un Genio del Lente, dirigida por José R. Soto Jiménez, que rinde homenaje al influyente fotógrafo Wilfredo García y su legado en la fotografía y las artes visuales.

La película “Freddy” será la encargada de cerrar el festival el 13 de noviembre./Cortesía

Se mostrarán producciones clásicas, como La Fiesta del Chivo, dirigida por Luis Llosa, una adaptación cinematográfica de la aclamada novela de Mario Vargas Llosa que explora la oscura era de la dictadura trujillista en la República Dominicana.

Y la semana de actividades concluirá con la película “Freddy”, que rinde tributo al legado del humorista y comunicador Freddy Beras Goico, figura icónica de la cultura dominicana.

En detalle:

Qué: Dominican Film Festival in New York

Cuándo: hasta el 13 de noviembre

Dónde: diferentes locaciones

Información:www.dominicanfilmfestivalny.com