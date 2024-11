Jenniffer González dice que va a ser la gobernadora de todos los puertorriqueños

Nueva York – Jenniffer González, virtual gobernadora de Puerto Rico tras prevalecer en las elecciones generales de este martes en la isla, prometió un gobierno de respeto e inclusivo una vez asuma oficialmente la posición a partir del próximo año.

“Las elecciones quedaron atrás, y hoy empieza una nueva página de respeto a todos aquellos que piensan distinto, porque voy a ser la gobernadora de todos los puertorriqueños, de los que votaron, de los que no votaron y de los que no me respaldaron”, prometió González en una conferencia entrada la noche de ayer desde su comité de campaña.

González, quien catalogó la carrera electoral como dura, larga, de mucho atraque personal y humillaciones, añadió que es hora de pasar la página.

“Hoy pasamos esta página de la campaña, de insultos, de contiendas áridas para hablar de un nuevo Puerto Rico. Yo dije que me dieran la oportunidad para que ganara Puerto Rico. Hoy ganó Puerto Rico. Hoy les digo que tengo renovada emoción, renovada alegría, para un gobierno de respeto, un gobierno de inclusión, un gobierno de oportunidades para la gente humilde que me dio su voto”, argumentó en su discurso en la que destacó que era clara la tendencia electoral a su favor.

Según González, de los resultados aprendió que Puerto Rico no es solo la zona metropolitana.

“Que la gente de los campos, de las montañas y de las costas también merece que el Gobierno llegue a su casa”, expuso.

“Hoy el pueblo de Puerto Rico demostró que si uno es disciplinado, si uno trabaja, si uno se enfoca, si uno le pone tesón, se pueden lograr las cosas”, resaltó la aún comisionada residente.

Entre los líderes del PNP a los que agradeció estuvo William Villafañe, quien aspiro sin éxito al puesto que deja González. La presidenta del PNP lo describió como íntegro, serio y trabajador.

“(Agradezco) a William Villafañe por su trabajo de altura, su compromiso por Puerto Rico y ejemplo de lo que es un servidor público”, indicó.

El candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández, superó a Villafañe en votos.

Dalmau: “Redibujamos la historia del país“

González se enfrenta al escrutinio de un Puerto Rico muy dividido y diverso, en el que una alianza entre dos partidos de minoría, el Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), ganó terreno electoral luego de más de 50 años de un intercambio de poder entre el PNP y el PPD.

En el caso de Juan Dalmau, el candidato a la gobernación por la llamada “Alianza de País”, logró posicionarse en el segundo puesto en la preferencia del electorado con más del 30% de los votos.

Juan Dalmau del Partido Independentista de Puerto Rico habla acompañado por su esposa Griselle Morales este martes, en San Juan. Foto: EFE/ Thais Llorca

En las elecciones pasadas, Dalmau, como candidato del PIP, alcanzó una cuarta posición con aproximadamente el 14% de los votos.

En un mensaje anoche desde el comité central del PIP, Dalmau catalogó el posicionamiento de la Alianza como uno histórico.

“Redibujamos la historia del país en el día de hoy. Yo siento una enorme satisfacción por el apoyo de tantos y tantas puertorriqueñas que, sin mirar partidos políticos, depositaron en mí su fe, su esperanza. Esto no tiene vuelta de hoja. Este es el inicio de una transformación gloriosa de nuestro país”, planteó.

“Yo me siento honrado de quienes han sido candidatos y candidatas que dieron un paso al frente para representar la Alianza. Siento un orgullo enorme por los que fueron funcionarios y funcionarias de colegio porque están todavía en las mesas electorales defendiendo los votos de todo el mundo”, afirmó Dalmau, quien, sin embargo, hasta anoche no le había concedido la victoria a González.

La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla, emitió este miércoles la segunda certificación parcial de las elecciones generales de Puerto Rico, en la que González permanece en la delantera para el puesto de gobernadora.

A las 8 a.m. de hoy y con el 91 % de los votos contabilizadas, González había obtenido 438,183 votos o el 39.45 %, versus los 364,145 para Dalmau equivalente a un 32.78 %.



“Este resultado parcial no constituye y tampoco debe interpretarse como un resultado final o la proyección de un resultado final pues todavía hay votos en proceso de contabilización o escrutinio”, declaró Padilla en una conferencia de prensa.

Los resultados oficiales del 100% de los colegios se divulgarán una vez culmine el proceso de escrutinio general, que empezará el martes próximo.

Si al final de ese proceso, González prevalece, como se prevé, será oficialmente certificada como la gobernadora de Puerto Rico.



A González y a Dalmau, le sigue el candidato del PPD Jesús Manuel Ortiz, con 233,470 o el 21.02 %. En la cuarta posición se encuentra Javier Jiménez, de Proyecto Dignidad, con 73,613 votos equivalentes a 6.63 %.

