Claudia Martín está lista para otro amor

Claudia Martín ha compartido que, a pesar de la ruptura con Hugo Catalán, se encuentra en un momento de felicidad y estabilidad en su vida. En una reciente entrevista con el programa Hoy, la actriz se sinceró sobre el final de su relación, enfatizando que quedó en buenos términos con Catalán y que su prioridad en este momento es su crecimiento personal y profesional.

“Era un momento y un ciclo que ya teníamos que cerrar con Hugo y siempre le voy a desear lo mejor, él también a mí y eso es lo importante, que acabamos en paz”, reveló durante la exclusiva al mencionado espacio de entretenimiento. En cuanto a la posibilidad de volver a enamorarse, Claudia ha expresado que la soltería le ha traído muchas experiencias positivas.

A través de su proceso de autodescubrimiento, ha sentido el apoyo incondicional de sus amigos y seres queridos, lo que le ha permitido ver esta etapa como una oportunidad para enfocarse en sí misma y en sus proyectos, como su participación en la telenovela Juegos de Amor y Poder.

“Yo nunca voy a cerrarme a decir: ‘El amor no es para mí’. No sé, como que siento que me gusta avanzar en mi vida, aprender de lo que viví, de lo que ocurrió y por supuesto que sí”, agregó durante la conversación.

La actriz ha manifestado que, aunque está abierta a la idea de una nueva relación en el futuro, en este momento está disfrutando de su independencia y del tiempo que puede dedicar a su desarrollo personal y profesional. Esto refleja un enfoque saludable hacia las relaciones, priorizando su bienestar antes de considerar un nuevo romance.

“Yo estoy muy bien, creo que siempre voy a buscar estar mejor yo, buscar la forma de hacerlo. Entonces ahorita estoy viendo a mis amigos, saliendo mucho, haciendo mis cosas, retomar también mi vida, porque muchos meses de estar en el set”, reveló hace algún tiempo en declaraciones retransmitidas por Radio Fórmula.

