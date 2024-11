Cristina Eustace le responde a Natalia Alcocer tras La Isla: Desafío Extremo

Cristina Eustace, cantante mexicana, reaccionó en el programa Pica y se Extiende a las declaraciones que hizo Natalia Alcocer luego de que terminara el reality show La Isla: Desafío Extremo, en el que ambas compartieron.

En el show que conduce Carlos Adyan y Lourdes Stephen, la artista dijo: “Es un juego, ya pasó. La verdad es que no, a mí no me gusta contar mentiras. La gente vio, ya lo comenté en un en vivo, yo hablé de cómo me sentía, jamás hablé de su familia”.

Indicó que es falso que también haya hablado con la producción del reality para perjudicar a su compañera.

Lourdes Stephen le preguntó a Cristina Eustace si realmente tuvo algo con un paramédico y la famosa indicó: “Claro que no, para empezar ahí no puedes acercarte a un hombre. Es una ridiculez, creo que esto es algo para intentar destruir un matrimonio, una familia, se me hace muy ruin, bajo y de veras, te lo digo, fue un juego, yo no tengo nada de qué hablar de las cosas que pasaron ahí y tampoco tengo que estar validando lo que yo viví adentro de un juego donde la verdad es que la gente lo vio, todo está en video”.

Consideró que la Vikinga trató mal a muchas personas y eso es algo que lamenta.

En la entrevista, añadió: “Para mí este capítulo se acabó, estoy supercontenta con mi familia, muy enfocada”.

Cristina Eustace explicó que aunque no ganó el reality show, ha tenido un apoyo increíble por parte del público. “Todos mis productos están sold out, el apoyo, de verdad que gracias, gracias”, destacó.

El público ha reaccionado con varios mensajes por esta polémica. Muchos han aprovechado la oportunidad para defender a la mexicana.

“Desde La Casa de los Famosos se conoció como es Natalia, ahora entiendo lo que le decía Laura Bozo y no es que soy fanática de ninguna, pero de que Laura tenía un punto lo tenía y lo más importante lo expresó en su momento. Así que Natalia no debe hacerse la víctima de nada, con respeto y educación se llega más lejos”, “Ya no queremos ver en Telemundo a Natalia ya no veré más a Telemundo si la siguen entrevistando”, indicaron algunos usuarios en el canal de YouTube de Siéntese Quien Pueda.

Sigue leyendo:

· Así se vivió la gran final de La Isla: Desafío Extremo

· ¿Quién ganó La Isla: Desafío Extremo, reality de Telemundo?

· ¿Quiénes quedan en La Isla: Desafío Extremo?