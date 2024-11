Llamado a neoyorquinos para luchar contra el odio

Han pasado solo unos días desde que Donald Trump fue elegido por la mayoría de votantes como el próximo presidente de Estados Unidos, y el temor de que su elección comenzara a generar una nueva escalada de acciones de odio contra poblaciones vulnerables e inmigrantes, como ocurrió en el primer mandato del republicano, ya comenzó a sentirse. Jóvenes negros y latinos en varias localidades de Nueva York, y en otros sitios del país han estado recibiendo mensajes anónimos con comentarios racistas, sobre los que voceros del mandatario electo afirmaron no tener nada que ver.

“Saludos, has sido seleccionado para recoger algodón en la plantación más cercana, comenzando el 7 de noviembre. Por favor, estate listo a las 8 de la mañana con tus pertenencias. Nuestro director seleccionador de esclavos te va a recoger en una van café. Prepárate para que te revisen tan pronto ingreses a la plantación. Tu estás en el grupo 7″, asegura uno de los mensajes de odio enviados.

Y tratando de conjurar desde ya cualquier envalentonamiento de grupos o personas movidos por tintes discriminatorios, autoridades neoyorquinas han querido madrugarle a una eventual oleada de actos violentos, advirtiendo que ni la Gran Manzana ni el estado permitirán que el odio avance; el llamado es a que cualquier ataque que se genere, en persona o en redes sociales o a través del teléfono, se denuncie inmediatamente.

Así lo advirtió la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, quien no solo condenó los mensajes de texto racistas enviados a neoyorquinos, sino que aprovechó para recordar que en todos los rincones del estado existen leyes contra acciones de odio y mencionó que su oficina tiene una línea donde se pueden levantar las denuncias.

“Los mensajes de texto racistas dirigidos a los neoyorquinos, incluidos estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, son repugnantes e inaceptables. Condeno inequívocamente cualquier intento de intimidar o amenazar a los neoyorquinos y sus familias, y animo a cualquier persona en Nueva York que haya recibido un mensaje de texto anónimo y amenazante a que lo denuncie a mi oficina”, dijo la Fiscal.

La jefe del ente acusador de Nueva York insistió en que es necesario ponerle freno a cualquier comportamiento de odio, entre ellos mensajes de texto racistas, y pidió llamar al (800) 771-7755 o envíar un correo electrónico a civil.rights@ag.ny.gov.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se sumó al llamado y reiteró que el Estado está comprometida a apoyar y defender a comunidades afectadas por la discriminación, por lo que se lanzó la llamada “campaña contra el odio” que pretende combatir actos de violencia basados en prejuicios

“El odio no tiene cabida en el estado de Nueva York y es fundamental que nos unamos para evitar que cualquier persona sufra discriminación o se sienta en peligro debido a la retórica o los actos de odio. Debemos ‘Luchar Contra el Odio’ donde sea que lo veamos”, manifestó la mandataria estatal. “Al hacerlo, empoderaremos a nuestras comunidades para que se protejan mutuamente y encuentren puntos en común en nuestras diferencias”.

La Gobernadora explicó que quienes sufran actos de odio, deben comunicarse con la línea 844-NO-2-HATE (844 662-4283) o presentar las denuncias de incidentes en internet ante la Unidad de Prevención del Odio y los Prejuicios.

Inmigrantes de NYC temen acciones de odio verbal y físico tras triunfo de Trump. Foto Edwin Martínez

La comisionada interina de la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York, Denise M. Miranda, condenó cualquier forma de odio y alentó a los neoyorquinos a no quedarse callados, sin importar su estatus migratorio, y levantar denuncias y solicitar apoyo.

“La retórica de odio y los comentarios divisivos impregnados de prejuicios desgarran el tejido de nuestro gran estado. Los actos de odio y prejuicios son intolerables”, aseguró la funcionaria. “A través de esta campaña, estamos empoderando a los neoyorquinos al concientizarlos sobre los recursos disponibles si experimentan incidentes de odio o prejuicios. Animo a cualquier persona que experimente un incidente de odio o prejuicios a que lo denuncie de inmediato”.

Como parte de esa ofensiva contra el odio, las autoridades estatales mencionaron que en los próximos días habrá mayor información pública para educar a los neoyorquinos sobre el apoyo disponible, así como la importancia de denunciar incidentes cuando ocurren. Vagones de tren y estaciones de metro, Metro-North y el Long Island Rail Road, contarán con anuncios al igual que se promoverán eventos educativos “para recordarles a los neoyorquinos que el odio no tiene cabida en Nueva York y que todos pertenecemos aquí”.

“Como neoyorquinos, nos enorgullecemos de nuestra diversidad y debemos aprovechar nuestro infinito poder de amar para erradicar el odio y crear una cultura de tolerancia”, dijo el vicegobernador de Nueva York, Antonio Delgado. “Este anuncio demuestra el firme compromiso de nuestro estado de ‘Luchar Contra el Odio’”.

En las calles de Nueva York el llamado de las autoridades parece hacer eco, y aunque algunos no pierden la esperanza de que el odio no resurja en la Gran Manzana, otros se declaran preocupados y hasta listos para reaccionar.

Tal es el caso de John Alexander Rojas, originario de Medellín, quien confesó que aunque esta vez está menos angustiado que cuando Trump ganó la Presidencia en 2016, ya empezó a sentir comentarios de odio, incluso por parte de otros inmigrantes.

“Cada vez que Trump entra al baile, las cosas se calientan y aunque esta vez prefiero no matarme la cabeza pensando en que va deportarnos a todos los que no tengamos papeles, si me llama la atención cómo, casi como si fuera pólvora, tan pronto él gana empiezan los ataques contra latinos”, comentó el padre de familia. “A mí no me han mandado textos diciendo que voy a recoger algodón o que soy esclavo, pero gente conocida, tal vez creyéndose chistosa, si me ha mandado ya mensajes y memes diciéndome que Trump va a sacarnos como basura, que somos mantenidos y otra tanda de cosas que también es odio disfrazado de chiste“.

El colombiano agregó que hace falta no solo promover campañas contra el odio, sino también educar más a los neoyorquinos sobre los efectos que comentarios racistas tienen en personas del común.

Zoilo Girón, quien vive en la Gran Manzana desde hace 12 años cuando emigró desde su natal estado de Guerrero, en México, aplaudió que desde ya las autoridades pongan el tema del odio sobre la mesa, a pesar de que considera que los actos de odio aumentarán incluso en Nueva York, a medida que vaya corriendo el nuevo Gobierno.

“Yo creo que todo es parte de un todo para hacernos sentir menos y para asustarnos, y aunque uno agradece que lancen campañas que nos muestran apoyo para denunciar abusos de odio, siento que muchos paisanos van a sufrir cosas feas y se van a quedar callados por miedo y porque va a ser constante”, dijo el trabajador de una bodega de Manhattan. “Basta que papi Trump salga con una de las suyas para que los racistas empiecen a atacarnos. Lo que tenemos que hacer es aprender a defendernos mejor”.

Y concretamente sobre los mensajes de odio que han venido circulando en textos, la venezolana Verushka Lizarazo, quien vive en Corona, Queens hace 18 meses, desde que llegó a la ciudad como parte de la oleada de nuevos migrantes, se mostró impresionada de ver que se habla del día 7 y el grupo 7.

“Aunque digan que en Nueva York no hay racistas, aquí hay muchos racistas y más de uno habla español, lo que me enladilla más (me molesta). De seguro los que mandaron esos textos lo hicieron refiriéndose al tren 7, porque está repleto de inmigrantes, pero tenemos que estar como el teflón, que nos resbalen sus ofensas porque esto va pa largo”, dijo la joven, quien trabaja en una lavandería. “Bueno que uno pueda denunciar cosas de odio, pero sería mejor que desde arriba Trump enviara mensajes de amor, pero eso no va a pasar, entonces vamos a denunciar, pues”.

Instan a denunciar acciones de odio en Nueva York. Foto Edwin Martínez

El FBI reveló que está al tanto de los mensajes de texto ofensivos y racistas que fueron enviados y mencionaron que están investigando las denuncias de la mano del Departamento de Justicia y otras autoridades federales.

Derrick Johnson, director ejecutivo de NAACP (Asociación Nacional del Progreso de Gente de Color), también se mostró preocupado por los incidentes de odio registrados ya, y advirtió que son el reflejo del discurso manejado por Trump y sus seguidores, quienes avivan fogatas racistas y discriminatorias.

“La desafortunada realidad de elegir a un presidente que, históricamente, ha abrazado y a veces alentado el odio, se está desarrollando ante nuestros ojos. Estos mensajes representan un aumento alarmante de la retórica vil y aborrecible de los grupos racistas de todo el país”, dijo el activista. “Ahora se sienten envalentonados para difundir el odio y avivar las llamas del miedo que muchos de nosotros estamos sintiendo después de los resultados electorales del martes”.

Dónde denunciar ataques de odio en NY