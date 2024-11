Toni Costa viajó a Valencia y muestra cómo está el lugar luego de inundaciones

El bailarín español Toni Costa subió a su cuenta en Instagram varios videos en los que ha contado cómo se encuentra Valencia, España, luego de las inundaciones que han dejado cientos de muertos.

En una reciente publicación, el coreógrafo ha hablado de la situación en su país y también se le ha visto ayudar para la recuperación de este sitio.

“¡En equipo se trabaja mejor! A esto vine familia, a lanzarme a la calle, a hacer lo que sea por mi barrio, por mi tierra, por ayudar a mi gente y ser una mano más de los cientos que están colaborando como voluntarios en el mayor desastre ocurrido en España en su historia. Mañana es mi último día aquí y seguiré aportando lo que pueda”, dijo.

Además de esto, comentó: “‘Entre todos levantamos esto cuanto antes! Gracias por sus comentarios, por su apoyo, por su cariño y preocuparse por los míos! El jetLag me trae loco, no he tenido tiempo de acoplar la diferencia horaria y para mi son 8 horas menos, es decir, aquí son pasadas las 4am pero para mi son las 8 de la noche ¡Voy a descansar qué mañana seguimos!”.

En otro video se le vio afectado por cómo se encuentra Valencia: “Familia aqui regresando a casa después de un día duro pero entregado en la calle, hay mucha ayuda y solidaridad, esto es increíble en todos los aspectos, dios me los bendiga, gracias por todo! Os quiero!”.

El ex de Adamari López también mostró cómo fue su reencuentro con su familia, un momento emotivo que ha hecho que se generen miles de comentarios.

“Familia llegué a mi tierra para abrazar a mi familia y desde mañana salir de voluntario a la calle a ayudar en lo que haga falta, viajo con una maleta llena de sentimientos y con todas las ganas de aportar mi granito de arena, sea como sea”, afirmó.

El artista ha estado publicando constantemente información de la peor tragedia en la historia moderna de España.

Además, con su contribución a las labores de limpieza motiva a otras personas a que se sumen a este voluntariado, necesario para ayudar a los habitantes de esta zona.

