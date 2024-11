Tribunal Apelativo en Puerto Rico falla en contra de LUMA Energy en pleito por métricas de desempeño

Nueva York – El Tribunal de Apelaciones en Puerto Rico rechazó los argumentos de LUMA Energy, compañía privada encargada de la transmisión y distribución de energía eléctrica, en el pleito por métricas de desempeño para recibir bonificaciones de hasta $20 millones anuales si entra en vigor el contrato formal.

En una sentencia emitida este viernes, el panel de jueces conformado por Fernando Bonilla Ortiz, Ana Mateu Meléndez y Annette Prats Palerm, estableció que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) no se excedió en sus facultades al modificar la estructura de incentivos fijada en el contrato de “Operación y Mantenimiento” (O&M), como alega LUMA; y tampoco interfirió con los derechos y expectativas contractuales de la empresa.

El tribunal determinó que, al alterar las métricas ilustrativas, el NEPR actuó dentro de los parámetros de ley que tiene como oficina reguladora de la industria.

“Ante el indiscutible texto de estas leyes sobre este asunto, la inmunidad que LUMA argumenta le brinda el contrato frente a la fiscalización a la cual debe estar sujeta, raya en lo absurdo”, escribieron los jueces en la sentencia a la que hace referencia un reporte de El Nuevo Día.

LUMA había alegado que la modificación de las métricas de desempeño por parte del NEPR se traduciría en una pérdida de casi la mitad de las bonificaciones, según estipuladas en el contrato de alianza público privada con el gobierno de Puerto Rico.

Cualquier bonificación a LUMA Energy entraría en vigor una vez la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) salga de la quiebra y el contrato oficial se active.

Tribunal no le dio la razón a organizaciones sobre necesidad de penalidades

Por otro lado, el foro apelativo descartó los argumentos de una coalición de organizaciones agrupadas bajo LECO (Organizaciones Comunitarias y Ambientales Locales), que plantearon que el NEPR debía establecer un esquema de penalidades a LUMA por mal desempeño junto al de incentivos.

“Si bien las leyes le autorizan (al NEPR) a incluirlas, la realidad es que tal potestad está a su discreción, por lo que resolvemos respetarla. Más cuando, según el propio NEPR señaló al atender la reconsideración que en cuanto a esto levantó LECO, la decisión de no incluir penalidades no impide que, bajo las circunstancias apropiadas y tras seguirse el correspondiente procedimiento, el Negociado pueda aplicarlas más adelante”, añadieron los jueces sobre el particular.

FEMA asigna más dinero a LUMA y a Genera PR

Por otro lado, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) añadió $1,077 millones para LUMA Energy dentro de una asignación que ascendía a $656.1 millones. El aumento eleva la cifra total a $1,733 millones para la compra de material dirigido a mejorar la red eléctrica.

En el caso de LUMA, el dinero debe ser utilizado para la compra de interruptores y unidades de baterías, entre otros, según informó en un comunicado la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

“Gracias al esfuerzo entre COR3, LUMA y Genera, FEMA autorizó estos fondos que provienen de un presupuesto reservado mediante la Estrategia de Obligación Acelerada (FAASt, por sus siglas en inglés), para el diseño, compra de equipo y materiales, considerando el tiempo que tarda este proceso. Paralelamente, ambas compañías presentarán ante FEMA los proyectos para la instalación de estos equipos. Para iniciar los trámites para adquirir estos componentes, ambas compañías pueden solicitar un adelanto por medio del programa piloto del Working Capital Advance correspondiente al 25% del total asignado”, explicó Manuel Laboy Rivera, director de la oficina encargada de desembolsar los fondos que asigna FEMA para proyectos de obra pública.

A Genera PR, compañía privada encargada de la generación de energía en la isla, FEMA le asignó $458.9 millones para la adquisición de 10 generadores que producirán 244 megavatios. Estos fondos se suman a los $510.4 millones que ya le habían otorgado para la compra de baterías que generan 430 megavatios.

“Este es un paso crucial hacia la modernización del sistema eléctrico de nuestra Isla. La aprobación de Fema para la incorporación de estas nuevas unidades en Costa Sur, Daguao, Yabucoa y Jobos es un gran avance para el pueblo de Puerto Rico. Este equipo crítico proporcionará aproximadamente 244MW de generación, ayudando a suplir la capacidad requerida durante períodos de alta demanda, lo que a su vez reforzará la estabilidad del sistema de generación. Reiteramos nuestro compromiso de acelerar las mejoras a través de nuestros proyectos estratégicos y de utilizar de manera ágil, eficiente y transparente los fondos asignados”, dijo Iván Báez, vicepresidente de Asuntos Públicos y Gubernamentales de Genera PR.

En entrevista con El Diario en septiembre, Laboy Rivera precisó que, para la red eléctrica de Puerto Rico, las autoridades federales han asignado unos $9,500 millones para proyectos, que incluyen generación, transmisión y distribución.

Lo anterior no significa que todos esos fondos han sido desembolsados, gestión que le corresponde a COR3 y que es el paso previo para iniciar los trabajos de reconstrucción.

“¿LUMA ha hecho lo suficiente para agilizar estos procesos?, porque lo que plantean muchos es que a estas alturas ni siquiera pueden controlar los apagones…”, le preguntó directamente este medio al funcionario.

Este contestó: “El reloj empezó a contar para Genera en julio de 2023; LUMA comenzó sus operaciones en julio de 2021. El reloj de la reconstrucción, cuando removimos todas las restricciones, comenzó a correr en junio de 2022. Así que LUMA ha tenido poco más de dos años y Genera poco más de 1 año para lograr presentar proyectos. Habían cero proyectos presentados y ahora tenemos 188, de los cuales 174 son de LUMA y 12 son de Genera. A tu pregunta, ha habido un avance real, y hemos logrado un ritmo adecuado para la reconstrucción del sistema eléctrico que es a largo plazo”.

