Aaron Boone viajará a California para convencer a Juan Soto de seguir en Yankees

Aunque los Mets de Nueva York están convencidos en poder firmar a Juan Soto, Aaron Boone cree que sus Yankees aún lucen en buena posición de traer de vuelta a quien fuera una de sus dos grandes figuras en 2024.

Ahora que Aaron Boone sabe que regresará a los New York Yankees como manager para la temporada 2025, su enfoque estará en convencer a Juan Soto para que se una a él.

Boone confirmó el lunes que se unirá a la delegación de los Yankees, encabezada por el propietario Hal Steinbrenner, que viajará a California la próxima semana para una reunión con Soto, el principal agente libre de la clase de este invierno.

“Obviamente, lo que Juan hizo por nosotros entre líneas este año fue bastante especial”, dijo Boone, cuya opción del club para la temporada 2025 se ejerció la semana pasada. “Pero, igualmente, me impresionó la persona. Realmente, conocerlo y poder dirigirlo fue un placer. Así que estaré allí la próxima semana. Sin duda, me encantaría tenerlo de vuelta. Obviamente, quiero que siga con el uniforme a rayas”.

La combinación de edad de Soto (cumplió 26 años durante la Serie Mundial) y su destreza con el bat lo convierten, posiblemente, en el jugador de posición más codiciado en la agencia libre desde Alex Rodríguez en 2000. Se espera que firme un contrato de más de 500 millones de dólares, tal vez superando el acuerdo de 700 millones de Shohei Ohtani, fuertemente diferido, en AAV ajustado por diferimiento y valor total actual.

Los Toronto Blue Jays, San Francisco Giants, Los Angeles Dodgers y Philadelphia Phillies se encuentran entre otros posibles destinos, pero los Mets y los Yankees son considerados ampliamente favoritos.

“Quién sabe dónde terminará”, dijo Boone. “Todo lo que sé es que intentaremos dar lo mejor de nosotros y esperar que Juan regrese. Pero también sé que, pase lo que pase, confío en que la familia Steinbrenner y la oficina principal harán todo lo posible para colocarnos en una posición de tener otro equipo fuerte, otro equipo que tenga la oportunidad de competir por un campeonato”.

Soto brilló en su única temporada en Nueva York. Intercambiado con Trent Grisham de los San Diego Padres a los Yankees por cinco jugadores en diciembre pasado, Soto fue el autor de una temporada de despegue de ensueño. El jardinero derecho conectó 41 jonrones, un récord personal, y terminó segundo en las Mayores detrás de su compañero de equipo Aaron Judge en porcentaje de embasamiento, tercero en OPS, tercero en wRC+ y cuarto en fWAR durante la temporada regular.

Su excelencia continuó en octubre. Su jonrón de tres carreras que le dio la ventaja en la décima entrada del Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana envió a los Yankees a la Serie Mundial por primera vez desde 2009. Luego se fue de 16-5, con siete bases por bolas y un jonrón en la Serie Mundial, que los Dodgers ganaron en cinco juegos. En general, bateó .327 con cuatro jonrones y un OPS de 1.102 en 14 juegos de postemporada.

Combinado con su teatralidad cotidiana, Soto se convirtió en una figura querida en el Bronx. La semana que viene, los Yankees harán un llamamiento para que esta sociedad continúe durante los próximos años.

“Creo que hay que dejar que sea algo orgánico y que la reunión vaya por donde tiene que ir”, dijo Boone. “Estoy seguro de que tal vez él tenga preguntas ahora que es agente libre [o quiere] abordar ciertas cosas. Pero voy a entrar y a ser yo mismo y confiar en mi relación con Juan y, ciertamente, espero cimentar el punto de lo valioso y lo mucho que pensamos en él, no sólo como jugador, sino como persona”.

Ya sea que Soto regrese o no, Boone liderará a los Yankees en 2025. Más allá de eso, sin embargo, no se sabe. El manager dijo que no ha discutido una extensión de contrato con la organización.

“Veremos si hay más diálogo”, dijo Boone. “Veremos en ese sentido. Pero, independientemente, estoy emocionado de estar de regreso y emocionado de poder liderar este equipo nuevamente”.

Boone reconoció que habrá un cambio en su staff técnico “con seguridad” y posiblemente más, aunque se negó a compartir detalles.

