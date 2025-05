Hablemos del primer capítulo de “Velvet, el nuevo imperio”, la nueva telenovela de Telemundo

Telemundo presentó anoche, 19 de mayo, el primer capítulo de la telenovela “Velvet, el nuevo imperio“. Y con este episodio sentó las bases de la historia que veremos durante los próximos meses en el primetime de la cadena. Yon González y Samantha Siqueiros tienen un reto en sus manos, y es tratar que su amor conquiste el corazón de los televidentes, traspasando la pantalla.

El ritmo del primer episodio me pareció provechoso. Por momentos fue ágil, para luego ir lento para exponer detalles: trama, alianzas, decoración, lujo y moda, entre otros.

Sobre la moda, he de decir que esperé un poco más. La lectura central de la historia que nos ofrece la telenovela “Velvet, el nuevo imperio” es esta. Por ello, espero ver diseños de alta costura con nombres de diseñadores reales o ficticios que nos indiquen el poder y el peso de los que serán expuestos en cada capítulo a lo largo del melodrama.

Esto es algo que quiero ver reflejado no sólo en el vestuario de las actrices, sino también en el de los actores, y que a través de ellos también se muestre el poder y el peso de la moda.

Por otra parte, las actuaciones e interacciones del elenco de momento me parecieron las justas; sin embargo, aún tenemos mucho que ver para poder conectar con las emociones de cada personaje. La comunicación no verbal de una Chantal Andere tiene peso, porque su presencia acompañada con la musicalización de su entorno, como siempre, domina la pantalla.

Humberto Zurita como don Benjamín Márquez y Leonardo Daniel como Emilio Velázquez fueron un deleite, tanto en presencia como en emociones. Sus diálogos e interacciones son lo que tienen que ser en escena. Acompañan las intenciones de sus personajes versus las de los protagonistas, de tal forma que, en efecto, generan incomodidad en el televidente, porque nos estorban en la historia de amor que estamos queriendo que tome forma.

Partiendo del desenlace de anoche, será interesante ver la transformación que sufrirán los personajes de Aylín Mujica como Gloria Olivera de Márquez. Y, de manera personal, estoy expectante por el trabajo que desarrollarán tanto Danilo Carrera, dándole vida a Carlos Aristizábal como Carolina Miranda siendo Cristina Otegui.

Vale agregar que para poder disfrutar de esta historia es necesario no comparar lo que vimos con “Velvet” en los personajes de Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría, porque estaríamos siendo injustos. Esta es la primera reinterpretación que se hace de su historia, y hasta no verla en curso será muy difícil anticipar si será o no buena en comparativa. El primer episodio ha sentido una base interesante, pero aún no hemos visto interactuar al resto del elenco, que sin lugar a dudas sumará muchísimo más a esta edición.

“Velvet, el nuevo imperio” se emitirá de lunes a viernes a las 9PM/8C por Telemundo.

