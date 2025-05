Cámara de Representantes aprueba plan fiscal de Trump: será enviado al Senado

La Cámara de Representantes aprobó luz verde al megaproyecto de recortes fiscales y aumento del gasto público impulsado por el mandatario Donald Trump, que ahora deberá ser enviado al Senado.

Esta decisión se definió apenas por un voto, con 215 – 214 tras una larga sesión nocturna. La propuesta fue bautizada por Trump como “el gran y hermoso proyecto de ley”.

La propuesta de Trump ha generado debate entre los republicanos, especialmente entre los conservadores, que consideran que la legislación podría incrementar significativamente el déficit fiscal del país. Antes de la votación, varios congresistas republicanos sostuvieron reuniones con la Casa Blanca para buscar un acuerdo.

¿Qué incluye el plan auspiciado por Trump?

Los legisladores enfrentaron horas de discusión sobre un paquete que incluye recortes de impuestos, reformas en Medicaid y medidas relacionadas con inmigración. La probación fue celebrada como un logro significativo para la Administración Trump.

“El proyecto de ley permite que los estadounidenses vuelvan a ganar, y ha tardado mucho en llegar”, afirmó Trump durante su discurso en el pleno antes de la votación final. “Literalmente, ha vuelto a amanecer en Estados Unidos, ¿verdad?”

Durante la votación, alguien reprodujo brevemente “We Are The Champions” de Queen en un teléfono móvil, mientras los republicanos vitoreaban, silbaban y aplaudían cuando se alcanzó el umbral necesario a las 6:54 am. La victoria fue considerada un momento triunfal para el liderazgo del partido en medio de una mayoría históricamente baja, con solo tres votos por encima del mínimo requerido.

Votos divididos

Aunque la mayoría republicana apoyó el paquete, dos representantes,Thomas Massie (Kentucky) y Warren Davidson (Ohio), votaron en contra, junto con todo el Caucus Demócrata. Además, el representante Andy Harris, líder del Caucus de la Libertad en la Cámara, optó por votar presente.

La aprobación se produjo después de una audiencia maratónica que culminó con una votación del Comité de Reglas por 8-4 para avanzar con el proyecto hacia el pleno. Entre las modificaciones realizadas antes del voto final destacan cambios en varias disposiciones clave, incluyendo cuándo entrarán en vigor los requisitos laborales relacionados con Medicaid.

Con la aprobación en la Cámara, el paquete ahora será enviado al Senado donde se espera que los republicanos revisen y posiblemente ajusten la legislación durante las próximas semanas o meses.

