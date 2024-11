México podría perder a Alexa Moreno antes de Los Ángeles 2028

La atleta mexicana Alexa Moreno logró en los Juegos Olímpicos de París 2024 su mejor participación histórica al quedar en la novena casilla; a pesar de no lograr los resultados esperados en esta tercera participación olímpica la atleta se siente bastante contenta por el desarrollo que ha registrado.

Ahora su único objetivo es poder mantenerse lo más sana posible para poder lograr un ciclo olímpico perfecto para poder obtener un cupo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, evento al que llegaría con un total de 34 años .

“Quedé en noveno lugar en París 2024, pero la verdad fue una competencia muy diferente, yo creo que tuvimos muchos retos, muchos obstáculos, no fue una competencia fácil, pero creo que lo que fue mi competencia la pasé bastante bien. Claro no fue perfecto, pero yo creo que me di cuenta de que puedo llegar a un nivel competitivo, que a pesar de que tuve algunos errores sí tengo el nivel de estar arriba, eso me da mucha tranquilidad porque tengo ese nivel y siempre está el riesgo de fallar a hacerlo lo más seguro posible y no tener realmente oportunidad de pelear algo, entonces me quedé mucho con esa sensación. Yo no sé si voy a seguir otro ciclo olímpico, pero fue más que nada saber que puedo estar ahí en el top y saber que puedo”, expresó en entrevista para Mediotiempo.

“Siempre necesito reparaciones después de cada ciclo y me ha funcionado mucho darme el espacio. Si decidiera regresar, sé que este tiempo me va a ayudar, me va a dar más fuerza, que voy a regresar con más ganas y con más voluntad, entonces me gusta tomarte mi tiempo, estar segura de que sí quiero, porque siempre es una decisión complicada, no es fácil, además van cambiando los objetivos también con el tiempo y tiene mucho que ver la edad. Sí, de repente quiero hacer otras cosas, entonces ahora es momento de tomarme ese tiempo de respiro y meditación”, agregó.

Alexa Moreno también destacó que en caso de tomar la decisión de continuar su camino profesional para los próximos Juegos Olímpicos todavía debe someterse a otra cirugía en la rodilla; esto se debe a que en su primera operación no quedó completamente recuperada y participó lesionada en París 2024.

“Mi rodilla no está al cien por ciento. Me operaron en noviembre, pero no me hicieron todo lo que tenían que hacerme porque no iba a alcanzar a llegar a los Juegos Olímpicos de París, entonces me fui lesionada y sigo así, por lo que tengo que ver cómo arreglarlo. Si llegó a continuar en el alto rendimiento debo operarme y también para tener una vida normal, porque me duele todo el tiempo”, indicó.

“Fue un ciclo muy rápido, entré bastante tarde, además fue un ciclo más corto de lo normal, creo que lo más pesado fueron los últimos meses antes de París, fue muy complicado para mí. El 2023 lo disfruté mucho, han sido de los mejores años de mi carrera deportiva, la pasé muy bien, tuve muy buenos resultados y grandes experiencias”, concluyó.

