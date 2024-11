Eduardo Santamarina contó que los hijos de Mayrín Villanueva le dicen papá

“¡Claro! Y siempre lo diré hasta el día que me muera. Yo tengo cinco hijos“, mencionó a los medios de comunicación.

Eduardo Santamarina ha compartido públicamente su amor y cariño hacia los hijos de Mayrín Villanueva, Romina y Sebastián, quienes son fruto de la relación anterior de la actriz con Jorge Poza. A lo largo de su convivencia, Santamarina ha creado un lazo muy cercano con ellos, y no duda en considerarlos como parte de su familia.

En una reciente entrevista, el actor expresó su orgullo al mencionar que los hijos de Mayrín se sienten cómodos llamándolo “papá”. Aunque reconoce el papel fundamental de Jorge Poza como su padre biológico, Eduardo celebra la conexión que ha desarrollado con ellos. Esto refleja una hermosa dinámica familiar, donde el amor y la aceptación son primordiales.

“Aunque sabemos que tienen a su papá, cuando andamos afuera y con la gente, Sebastián y Romina dicen: ‘Es mi papá’. Eso es muy bonito, porque los conozco desde chiquitos, y la verdad eso está padre”, dijo el reconocido actor de telenovelas mexicanas.

Por otro lado, Jorge Poza también ha comentado sobre la relación de sus hijos con Eduardo, mostrando gratitud por el afecto que Santamarina les ha brindado, aunque subrayó la importancia de su papel como padre. Además, cuando se le preguntó al actor si es un papá celoso, también compartió sus pensamientos sobre su propia paternidad y cómo maneja la relación con sus propios hijos, mostrando una faceta reflexiva del actor.

“El segundo papá no existe. Yo siempre seré el papá de mis hijos y Mayrín su mamá. Siempre he pensado que las personas que nutran el entorno de mis hijos deben ser bienvenidas. Le agradezco a Eduardo por brindarles amor y techo”, reseñó HOLA! AMÉRICAS. El actor mexicano aprovechó para aclarar un particular tema con Santamarina: “No me considero celoso con mis hijos ni con mi esposa. Esa pregunta te la pueden responder ellos. Soy una persona ligera y consciente respecto a ese padecimiento. No les voy a negar que en algún momento lo he sentido. Sin embargo, lo he controlado”.

