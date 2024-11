Geraldine Bazán y los problemas de salud que enfrentó

Geraldine Bazán está atravesando un momento de estabilidad personal y profesional, lo cual refleja su felicidad por el nuevo proyecto televisivo “Las Hijas de la Señora García”, una producción de Televisa que representa un nuevo reto en su carrera. Durante la presentación de la telenovela, la actriz se mostró abierta y sincera con los medios, revelando detalles sobre un problema de salud que la afectó meses atrás y que la llevó a estar bajo atención médica.

“En este proyecto tuve un poquito de complicaciones de salud, que al salir estuve un par de meses, dos tres meses preocupada de que no sabía por qué era. Afortunadamente, todo se niveló y todo está muy bien”, reveló durante un encuentro con los medios de comunicación. Geraldine explicó cómo, gracias al apoyo de sus médicos, pudo sobreponerse a la situación y continuar con su trabajo en la telenovela.

Compartió que este periodo de su vida ha sido una etapa de madurez, donde no solo se concentra en sus proyectos profesionales, sino que también reflexiona sobre su vida pasada, incluyendo su ruptura con Gabriel Soto, el padre de sus hijas. A través de estas experiencias, la actriz ha encontrado la manera de reconstruirse y seguir adelante, manteniendo un enfoque positivo en su futuro.

“Yo siempre, de alguna manera, lo más importante todos los años para mí, es de entrada tener salud. Fue complicado porque si estuve un par de meses con presión alta, no tenía ni idea por qué era. Fui al doctor, me hicieron estudios, todo estaba bien, entonces es algo que realmente no llegas a entender, fue una cuestión yo creo que emocional”, agregó en la conversación que sostuvo con los reporteros.

Además, la actriz de origen mexicano aprovechó para mencionar que: “Es una situación que vivimos muchísimas mujeres y hombres, no solamente en México, en el mundo, y pues te reconstruyes día a día. Eso es algo que al final te das cuenta de muchas otras cosas que suceden, enfermedades o pérdidas de seres queridos que a veces son mucho más dolorosas y que realmente te pueden llegar a lastimar muchísimo que la verdad eso es lo de menos”.

Aunque ha tocado el tema de su bienestar emocional y personal, ha optado por no dar detalles sobre su situación sentimental actual, enfocándose más en su crecimiento y en sus proyectos profesionales. Esto refleja su deseo de mantener un equilibrio en diferentes aspectos de su vida mientras se enfrenta a nuevos retos en su carrera: “Estoy contenta en este momento, la verdad. El amor a todo, pero claro, me encanta estar en pareja”.

