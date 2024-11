Geraldine Bazán sorprende con su reacción cuando le preguntan por Soto y Baeva

Gabriel Soto e Irina Baeva han estado en el ojo público después de su ruptura, ya que han sido vistos juntos en varias ocasiones, lo que ha avivado los rumores sobre una posible reconciliación. A pesar de que ambos han declarado que solo son amigos y que se reúnen por asuntos laborales, su comportamiento ha generado especulaciones entre los fanáticos y medios de comunicación.

Geraldine Bazán, exesposa de Soto, fue abordada por la prensa sobre la situación entre ambos. Su reacción fue notable, ya que decidió no comentar y abandonó el lugar al escuchar el nombre de Baeva, lo que levantó aún más interrogantes sobre su posición respecto a la relación de su expareja sentimental, aunque de manera constante prefiere reservarse cualquier aspecto que tenga que ver con la persona que acompañe al padre de sus hijas.

Geraldine Bazán y sus problemas de salud

Además, Bazán compartió detalles sobre el problema de salud que enfrentó durante su estancia en el reality show “La casa de los famosos”, lo que muestra que, a pesar de su reluctancia a hablar sobre Soto y Baeva, está abierta a discutir aspectos de su vida personal y profesional. La situación entre estos actores continúa siendo un tema candente en los medios, y parece que las especulaciones seguirán hasta que se aclare el estado de su relación.

“Estando en La casa de los famosos tuve una cuestión de que se empezó a subir la presión arterial. Dentro de la casa se vive mucho estrés, es muy complicado; no se puede explicar, a lo mejor, no se puede entender si no lo has vivido. Entonces fue complicado porque estuve un par de meses con presión alta y no tenía idea por qué era”, dijo frente a los medios de comunicación.

La destacada actriz no quiso terminar su intervención sin antes mencionar que: “Estuve dos tres meses preocupada de que no sabía por qué era. Afortunadamente, todo se niveló y todo está muy bien. Fui al doctor, me hicieron estudios, todo estaba bien; entonces, realmente, es algo que no puedes entender. Fue una cuestión emocional por todo el estrés que se vive allá adentro”.

